W czwartek, w szczytowym momencie debaty z kandydatem wspieranym przez PiS, liczba widzów wynosiła około 360 tysięcy. Już wtedy było to jedno z najchętniej oglądanych wydarzeń politycznych w polskiej sieci. Jednak spotkanie z Trzaskowskim przebiło je bez trudu, stając się nowym rekordzistą.

Rozmowy z kandydatami na prezydenta to inicjatywa Sławomira Mentzena, który po uzyskaniu 14,81 proc. poparcia w I turze wyborów zdecydował się wykorzystać swoją pozycję, by wpłynąć na decyzje swoich wyborców. Obaj pretendenci – zarówno Karol Nawrocki popierany przez PiS, jak i Rafał Trzaskowski z KO – zostali zaproszeni, by ustosunkować się do jego ośmiopunktowego programu.

Rekord Trzaskowskiego u Mentzena. Ponad 600 tys. na żywo, 3 miliony wyświetleń

"Już ponad 3 mln wyświetleń rozmowy z Rafałem Trzaskowskim! Świat się zmienia, tradycyjne media coraz bardziej tracą na znaczeniu :)" - napisał na X po godz. 23.00 Sławomir Mentzen.

Rozmowa Mentzena z Trzaskowskim

Mentzen przedstawił swoje warunki jasno, oczekując deklaracji w sprawie poniższych postulatów:

Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne.

Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego.

Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską Konstytucją.

Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy.

Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO.

Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni.

Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej.

Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta.

Spotkania mają pomóc wyborcom Konfederacji zdecydować, komu powierzyć urząd prezydenta.