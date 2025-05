Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany w środę w Polsat News o ocenę popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego.

Kosiniak-Kamysz: Polska niczym sobie nie zawiniła

Polska nie zasługuje i niczym sobie nie zawiniła, żeby ktoś taki został prezydentem– podkreślił prezes PSL.

Kosiniak-Kamysz: Kaczyński wpuścił wyborców w maliny

Po drugie, uważam, że Jarosław Kaczyński wpuścił w maliny swoich wyborców. I wyborcy PiSu, których bardzo szanuję, którzy chodzą na wybory, nie zasługują na takiego kandydata – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: Pochwały od PSL odnosiły się do polityki pamięci

Wcześniej wicepremier został skonfrontowany z wypowiedziami polityków PSL, którzy w 2021 roku chwalili kandydaturę Karola Nawrockiego na szefa Instytutu Pamięci Narodowej.

Odnosiło się to do działalności związanej z polityką pamięci czy polityką historyczną, a nie do samej postawy pana Nawrockiego, o której, jak widać, wiele nie wiedzieliśmy – zauważył Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: Pewna granica została przekroczona

Według niego, "wyborcy PiS oczekiwali poważniejszego potraktowania". Zdaniem Kosiniaka-Kamysza będą oni głosować na Nawrockiego "z lojalności, a nie dla przyjemności". Idą z lojalności wobec partii w dużej części. A chyba też nie wszyscy tak pójdą, bo jednak pewna granica została przekroczona – ocenił wicepremier.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca.