"Wrócę do was, kochani. Wrócę do was, kochani, w Telewizji. Zachowujcie się bardzo grzecznie – mówi Jacek Kurski na filmiku krążącym po sieci.

Nawrocki w reakcji na słowa Kurskiego: Po moim trupie

Na wideo zareagował Karol Nawrocki. "Po moim trupie..." – skomentował krótko "kandydat obywatelski", popierany przez PiS.

Trzaskowski: Kurski już się szykuje, żeby zarabiać miliony

Z kolei Rafał Trzaskowski w środę w Kępnie oznajmił ze sceny, że usłyszał dwie wypowiedzi, które nim wstrząsnęły. Wymienił ich autorów: ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w rządzie Mateusza Morawieckiego i byłego prezesa zarządu Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego.

Słyszałem pana ministra Czarnka, który już opowiadał o tym, co będzie likwidował, jak wróci do władzy. To jest człowiek odpowiedzialny za niszczenie naszej edukacji i za ten totalny chaos. On już przebiera nogami, żeby wrócić. Widziałem też Jacka Kurskiego z tym jego cynicznym uśmiechem jak już się szykuje, żeby wrócić (do TVP), zarabiać miliony, bo jemu tylko o to chodzi, żeby płacili mu za kłamstwo – stwierdził Trzaskowski.