Rafał Trzaskowski, kandydat PO na prezydenta spotkał się w środę z mieszkańcami wielkopolskiego Kępna.

Trzaskowski: Pogonię rząd do realizacji obietnic

Zdaniem Trzaskowskiego zbliżające się wybory prezydenckie rozstrzygną, jaka będzie Polska. Te wybory są o tym, żebyśmy mieli prezydenta, który będzie współpracował, który rozliczy tych, którzy kłamali, kradli i niszczyli państwo, ale również pogoni rząd do realizacji wszystkich swoich obietnic i rozliczenia do końca odpowiedzialnych za to, co działo się przez osiem lat złej władzy – podkreślił.

Według kandydata KO, prezydenta Polski powinny cechować doświadczenie, uczciwość, umiejętność współpracy z różnymi samorządami, prowadzenie dialogu i służba ludziom. Obiecuję wam prezydenta, który będzie prezydentem aktywnym, który będzie brał sprawy w swoje ręce, który będzie inicjował działania i doprowadzi do tego, że nie tylko wszystkie obietnice zostaną zrealizowane, ale więcej - wszystkie marzenia, które macie będą mogły być realizowane. Prezydent i politycy są od tego, żeby nie przeszkadzać tym, którzy idą do przodu, a pomóc tym, którzy potrzebują wsparcia – mówił Trzaskowski.

Jego zdaniem Polsce potrzebny jest niezależny prezydent, który prowadzi dialog, wsłuchuje się w głos mieszkańców kraju. Dzisiaj potrzebna nam jest rozmowa, a nie kolejne kłótnie i awantury. Prezydent RP powinien mieć doświadczenie w rozwiązywaniu problemów – zauważył.

Trzaskowski zapewnił, że potrafi współpracować z każdym samorządem. Przez te ostatnie lata zarządzałem Warszawą, współpracowałem ze wszystkimi samorządowcami w całej Polsce. I mimo, że jesteśmy różni, mimo, że każde miasto wydawało się, że ma inne potrzeby, że polska wieś ma inne potrzeby, to na końcu, jak rozmawiałem z gospodarzami waszych miast, miasteczek, polskiej wsi, okazywało się, że problemy są podobne – zaznaczył.

Trzaskowski: Dwie wypowiedzi mną wstrząsnęły

Jak dodał, w środę usłyszał dwie wypowiedzi, które nim wstrząsnęły. Wymienił ich autorów: ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w rządzie Mateusza Morawieckiego i byłego prezesa zarządu Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego.

Słyszałem pana ministra Czarnka, który już opowiadał o tym, co będzie likwidował, jak wróci do władzy. To jest człowiek odpowiedzialny za niszczenie naszej edukacji i za ten totalny chaos. On już przebiera nogami, żeby wrócić. Widziałem też Jacka Kurskiego z tym jego cynicznym uśmiechem jak już się szykuje, żeby wrócić (do TVP), zarabiać miliony, bo jemu tylko o to chodzi, żeby płacili mu za kłamstwo – stwierdził Trzaskowski.

Według niego jednym z najważniejszych zadań jest doprowadzić do tego, żeby szkoły w Polsce były najlepsze, komunikacja publiczna dostępna i na jak najwyższym poziomie. Poprzednia władza likwidowała setki szkół, likwidowała setki połączeń autobusowych. A dzisiaj musimy doprowadzić do tego, żeby niezależnie od tego, kto się gdzie urodził, gdzie mieszka, żeby wszyscy mieli równe szanse – powiedział.

Trzaskowski: Kim pan jest, panie Karolu Nawrocki?

Zgromadzonym na rynku w Kępnie mówił, że był przekonany, iż ostatnie dni kampanii zostaną poświęcone porównywaniu dwóch wizji Polski, prezentowanym przez niego i Karola Nawrockiego. Problem polega na tym, że przez ostatnie dziesięć dni codziennie się czegoś dowiadujemy o moim konkurencie. I on właściwie przez ostatnie dni musi tylko i wyłącznie tłumaczyć kim jest. Kim pan jest, panie Karolu Nawrocki? To jest pytanie, które wszyscy sobie zadajemy – oświadczył Trzaskowski.