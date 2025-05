Debata w TV Republika

W środę 28 maja ma odbyć się ostatnia przed wyborami debata prezydencka, organizowana przez TV Republika. Udział w niej weźmie Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS. Z kolei Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, nie pojawi się.

Reklama

Debata w Końskich bez Trzaskowskiego

Prezes TV Republika, Tomasz Sakiewicz, zapowiedział, że debata odbędzie się 28 maja o godzinie 20:00 na rynku w Końskich (woj. świętokrzyskie), za zgodą burmistrza miasta, Krzysztofa Obratańskiego. Wiceminister edukacji narodowej, Katarzyna Lubnauer, potwierdziła w RMF FM, że Trzaskowski nie weźmie udziału w tym wydarzeniu, nazywając je "ustawką". Sztab Trzaskowskiego przekazał, że w tym samym czasie, o 19:30, polityk KO będzie obecny na wiecu w Kaliszu, który jest oddalony od Końskich o około trzy godziny drogi. Debata będzie transmitowana na żywo na kanale telewizyjnym i radiowym TV Republika oraz w serwisie YouTube.

Porada socjologa dla Trzaskowskiego

Decyzję Trzaskowskiego o nieuczestniczeniu w debacie popiera prof. Radosław Markowski, znany socjolog i komentator polityczny. W rozmowie z "Faktem" stwierdził on, że w takich sytuacjach należy być konsekwentnym. Prof. Markowski porównał to do sytuacji, gdy z problemem chirurgicznym idzie się do neurochirurga, a nie do siostry szpitalnej czy znachora. Podkreślił, że udział Trzaskowskiego w tej debacie podważyłby jego wcześniejszą decyzję o nieobecności na poprzedniej debacie organizowanej przez tę samą telewizję. Socjolog kategorycznie radził, by lekceważyć "emisariuszy partii politycznej udających dziennikarzy", zaznaczając, że sam również nie uczestniczy w tego typu wydarzeniach.