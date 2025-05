Fogiel: Znajomość języków to nie jest kluczowa cecha prezydenta

Polityk PiS w RMF FM, został też zapytany o znajomość języków przez Rafała Trzaskowskiego, rywala Karola Nawrockiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. Chapeau bas, ale jakbym chciał być złośliwy, to bym powiedział, że w takim razie przychodzę z propozycją kompromisu: trochę trawestując hasło „wasz prezydent, nasz premier” – nasz prezydent, wasz tłumacz – mówił Radosław Fogiel.

Reklama

Karol Nawrocki na prezydenta i wtedy Rafał Trzaskowski może aplikować na stanowisko tłumacza – powiedział. Według polityka PiS znajomość języków obcych "to są ważne rzeczy”, ale jednocześnie "to nie jest kluczowa cecha prezydenta i to nie jest to, co Polacy będą wybierać w najbliższą niedzielę”.

Radosław Sikorski reaguje

Na te słowa Radosława Fogla, zareagował Radosław Sikorski. W mediach społecznościowych napisał, że:

Dukający po angielsku prezydent nie jest w stanie godnie i skutecznie reprezentować Polski za granicą.

Reklama

Druga tura wyborów prezydenckich - termin

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę, 1 czerwca. Będzie można oddać głos na Karola Nawrockiego lub Rafała Trzaskowskiego. Lokale wyborcze w Polsce będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00.