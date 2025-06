W czwartek doszło do kolejnego spotkania liderów rządzącej koalicji, po którym liderzy PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy przekazali, że wiążąca ich umowa koalicyjna, zawarta w 2023 r., obowiązuje, a oni są przygotowani na rekonstrukcję rządu.

Hołownia: Nowe otwarcie koalicji

Hołownia poinformował też m.in., że tekst wystąpienia premiera Tuska, które ma zostać wygłoszone w Sejmie 11 czerwca – w związku z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu – ma być skonsultowany z koalicjantami i będzie "uwspólniony", tak by zawierał wspólne treści programowe i zobowiązania.

W poniedziałek mamy kolejne spotkanie, gdzie pan premier przedstawi nam szkic swojego expose i będziemy nad nim pracować – powiedział w piątkowej rozmowie w Polsat News Hołownia. Chcemy, żeby to było rzeczywiście wotum zaufania niewymuszone na zasadzie: "ojej, gonią nas, to będziemy głosować", tylko żeby naprawdę było to nowe otwarcie koalicji – dodał.

Hołownia: Spróbujcie rządzić bez tych 5 proc.

Dopytywany o pozycję negocjacyjną Polski 2050, Hołownia odparł, że "słyszy pohukiwania" o tym, że jego partia ma 5 proc. poparcia, podczas gdy KO – 30 proc.Spróbujcie rządzić bez tych 5 proc. Weźcie sobie swoje 30 proc. i spróbujcie rządzić. Ludzie tak rozdali dzisiaj karty, że każdy z nas ma pakiet kontrolny i każdy z nas musi każdego słuchać – powiedział.

Hołownia: Nie ma już konfliktu lewicy z prawicą

Mówiąc o kwestiach programowych, polityk ocenił, że dzisiaj nie ma już konfliktu lewicy z prawicą. Dzisiaj jest konflikt elity – dół, czyli zwykli ludzie. I my musimy zacząć się opowiadać po stronie zwykłych ludzi, a nie być elitarnymi mediami, elitarną "warszawką", elitarnymi liberałami. To są koncepty dobre na 20 lat wstecz – powiedział. Jego zdaniem jednym z postulatów, który może pokazać ludziom, że rząd jest po ich stronie, jest wprowadzenie tzw. windall tax, czyli podatku od nadmiarowych zysków. Banki i tak zarabiają krocie przy tych stopach procentowych i marżach – powiedział.

Jaka jest przyszłość Trzeciej Drogi?

W rozmowie padło również pytanie o przyszłość Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polski 2050 oraz PSL. Rozmawiamy o tym. Projekt formalnie dobiegł końca, ponieważ przeszliśmy cztery tury wyborów i teraz musimy o tym porozmawiać – ale jeszcze będzie ku temu okazja – powiedział.

To jest oczywiście projekt na wybory, bo tak się umawialiśmy – mówił też wcześniej szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, ale wskazywał, że między oboma partiami jest chęć dalszej współpracy.