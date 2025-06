W Sejmie, kilka minut po godzinie 9:00, rozpoczęło się exposé premiera Donalda Tuska. Chociaż sala wypełniła się posłami koalicji rządzącej, ławy Prawa i Sprawiedliwości w większości świeciły pustkami. "Kompletnie nie ma znaczenia co powie Donald Tusk. Powinien podać się do dymisji" – komentowali politycy PiS, jak relacjonuje dziennikarz Onet Wiadomości Sebastian Białach. Premier Tusk ostro skrytykował ten bojkot, nazywając go "demonstracją", która "dużo mówi o naszych obowiązkach".