Uchwała PKW stwierdzająca wybór Nawrockiego na urząd prezydenta została podjęta w poniedziałek. Ta uchwała zostanie przeniesiona na taki uroczysty dokument i ten dokument zostanie wręczony panu Karolowi Nawrockiemu. (...) Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej, jest uosobieniem majestatu Rzeczypospolitej i dlatego tego rodzaju uroczystości odbywają się w takich ważnych dla majestatu Rzeczypospolitej budynkach, miejscach - powiedział Ryszard Kalisz, jeden z członków PKW, w radiu TOK FM.

Do 16 czerwca PKW podejmie decyzję dotyczącą sprawozdania z wyborów. To sprawozdanie PKW jest warunkiem podjęcia decyzji przez Sąd Najwyższy o ważności wyborów prezydenckich. Sąd Najwyższy ma 30 dni na wydanie uchwały o ważności wyborów.

Protesty wyborcze

I tura wyborów prezydenckich odbyła się 18 maja; II tura została przeprowadzona 1 czerwca. Różnica pomiędzy kandydatami wyniosła ponad 369 tysięcy głosów - Karol Nawrocki zdobył 10 mln 606 tys. 877 głosów, a Rafał Trzaskowski - 10 mln 237 tys. 286.

Reklama

Wynik wyborów PKW podała 2 czerwca. Określone podmioty, w tym m.in. wyborcy, mogą do 16 czerwca składać na piśmie protesty wyborcze. Do tej pory do SN wpłynęło 61 takich protestów, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN rozpoczęła we wtorek rozpatrywanie pierwszych z nich. Sześć protestów zostało we wtorek rozpatrzonych jako pozostawionych bez dalszego biegu.

Reklama

Komunikat PKW

W poniedziałkowym komunikacie Państwowa Komisja Wyborcza przypomniała, że zgodnie z Kodeksem Wyborczym, PKW po podaniu do publicznej wiadomości wyniku wyborów, w ciągu 14 dni przesyła Marszałkowi Sejmu i Sądowi Najwyższemu sprawozdanie z wyborów. "Obecnie Państwowa Komisja Wyborcza przygotowuje sprawozdanie m.in. analizując informacje przekazywane przez okręgowe komisje wyborcze" - podała PKW.