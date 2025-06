Współprzewodniczący Partii Razem, poseł Adrian Zandberg pytany przez PAP o to, jak ocenia środowe expose w Sejmie premiera, odparł że w wielu aspektach przypomina ono narrację Prawa i Sprawiedliwości.

Zandberg: Tusk brzmiał częściowo jak Morawiecki

Miałem poczucie, że pan premier zorientował się, wychodząc na mównicę, że nie ma się czym pochwalić i zaczął nerwowo zastanawiać się, co do tego wystąpienia zapakować. No i chyba znalazł jakieś zakurzone kartki po Mateuszu Morawieckim, bo część z tego wystąpienia tak brzmiała – ocenił poseł Razem.

Jak zaznaczył, w wystąpieniu premiera nie było "praktycznie niczego konkretnego, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą". Za to jest coś, co trudno ocenić inaczej, niż jako wysyłanie promiennych uśmiechów w stronę Konfederacji– zaznaczył Zandberg. Jak podkreślił, jedną z takich kwestii jest zapowiedź Tuska o wydaniu o 50 proc. mniej wiz w 2025 roku dla migrantów z Afryki i Azji.

Zandberg: Tusk chwali się łamaniem prawa międzynarodowego

Przedziwne jest to, że pan premier chwali się tym, że Polska będzie łamała prawo międzynarodowe –jeżeli chodzi o rozpatrywanie wniosków azylowych – a nie znajduje czasu na to, żeby powiedzieć choćby zdanie o sytuacji w ochronie zdrowia. Że nie znajduje czasu, żeby powiedzieć, jaki rząd ma plan, jeżeli chodzi o przełamanie kryzysu mieszkaniowego – ocenił Zandberg. Jego zdaniem "dzisiejsze expose pokazało, że premier Tusk po prostu nie ma planu. Nie tylko planu dla państwa, ale też planu dla swojego obozu politycznego".

Zandberg: Tusk jako premier doprowadzi do rządu Konfederacji z PiS

W jego opinii, dalsze trwanie Donalda Tuska w roli premiera doprowadzi do rządu Konfederacji z PiS po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Dzisiaj to dalsze trwanie w dryfie Tuska – który nie ma innego pomysłu niż powtarzanie: "PiS, PiS, PiS" z mównicy sejmowej – buduje siły prawicowe i przybliża, niestety, rządy pana Czarnka z panem Bosakiem – ocenił polityk Razem. To Donald Tusk jest najwartościowszym zasobem PiS-u, a jego dalsze trwanie w roli premiera to po prostu rozwijanie przed nimi czerwonego dywanu – dodał.

Zandberg: Nie mamy wątpliwości, że Tusk nie ma naszego zaufania

Pytany, czy w Razem ustalona jest dyscyplina partyjna przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu, odparł, że nie jest ona potrzebna. My nie mamy wątpliwości, że pan premier Tusk nie ma naszego zaufania i myślę, że byłoby dziwne, gdyby to zaufanie miał, po tym jak rozczarował miliony ludzi – podkreślił.

Expose premiera Donalda Tuska

W środę premier Donald Tusk wygłosił w Sejmie expose. Przyznając, że przy nowym prezydencie rząd czeka bardzo trudna praca, premier stwierdził, iż ma "przekonanie, wiarę i pewność", że obecna koalicja ma mandat do rządzenia, a on sam nie zna takiego słowa jak "kapitulacja". Zapowiedział, że w czerwcu komunikację rządu zreorganizuje rzecznik prasowy, zaś jego struktura zmieni się w lipcu w ramach rekonstrukcji, która oznaczać też będzie "nowe twarze". W godzinnym wystąpieniu premier mówił m.in. o migracji, rozliczeniu poprzednich rządów, Ukrainie i polityce mieszkaniowej.