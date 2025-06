Do SN wpłynęło ok. 50 tys. protestów. Według ostatnich danych, liczba zarejestrowanych protestów przekroczyła 10,5 tys. Za zasadne, alebez wpływu na wynik wyborów SN uznał trzy protesty przeciw wyborowi prezydenta, kolejne 115 pozostawiono bez dalszego biegu. SN zlecił oględziny kart wyborczych, co w praktyce oznacza przeliczenie głosów, w kilkunastu obwodowych komisjach wyborczych.

Przeliczenie głosów pomoże Trzaskowskiemu?

Zdaniem ekspertów nie wpłynie to jednak na wyniki wyborów. W komisjach, gdzie dotąd wykryto nieprawidłowości w liczeniu głosów obserwowaliśmy największe odchylenia wyników od wartości przewidywanej, i to na niekorzyść Trzaskowskiego. Jednak symetryczne odchylenia pojawiają się na niekorzyść Karola Nawrockiego - powiedział WP Jakub Kubajek, analityk danych statystycznych.

W jego analizie, nawet przy założeniu, że aż w 1500 komisjach dochodziło do błędów i to tylko na niekorzyść Rafała Trzaskowskiego, korekta głosów wyniosłaby około 27 tys. Tymczasem Karol Nawrocki wygrał z przewagą 365 tys. głosów.

"Gdybyśmy nawet założyli, że w 5,5 tysiąca komisji, które mają największą różnicę między procentowym poparciem Karola Nawrockiego, a przewidywaniami modelu, faktycznie doszło do pomyłek, to i tak przełożyłoby się to na niecałe 80 tysięcy głosów mniej na Nawrockiego" - napisał Jakub Kubajek na platformie X.

Z jego modelu statystycznego wynika, że odchylenia pojawiały się również w drugą stronę, czyli na niekorzyść Karola Nawrockiego. To kluczowa obserwacja, która podważa tezy o celowym manipulowaniu wynikiem na korzyść kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość - podkreśla rozmówca WP.

Zamiana kandydatów w wyborach

W sobotę rzeczniczka PG Anna Adamiak poinformowała, że w 7 z 10 komisji obwodowych doszło do zamiany głosów oddanych na kandydatów. Wyjaśniła, że prokurator zapoznał się w SN z protokołami ponownego przeliczenia kart do głosowania z 10 obwodowych komisji wyborczych (Kraków, Tarnów, Katowice, Strzelce Opolskie, Mińsk Mazowiecki, Olesno, Grudziądz, Kamienna Góra, Wieniec-Brześć Kujawski, Gdańsk); w 7 z nich doszło do zamiany głosów, co skutkowało błędnym przyjęciem, że większą liczbę głosów w tych obwodach uzyskał Karol Nawrocki.