Jarosław Kaczyński został w sobotę ponownie wybrany na prezesa Prawa i Sprawiedliwości podczas kongresu wyborczego partii w Przysusze. Prezes PiS Jarosław Kaczyński rozpoczął swoje wystąpienie podczas kongresu od uczczenia pamięci Barbary Skrzypek.

Sprawa tzw. dwóch wież

Nie mogę nie wspomnieć o osobie, która nie była delegatem, ale odegrała ogromną rolę. Zginęła w wyniku działań tej władzy. To Barbara Skrzypek. Chciałbym, aby ten hołd dotyczył także jej – powiedział podczas przemówienia Jarosław Kaczyński. Prezes PiS łączy śmierć swojej najbliższej współpracowniczki z przesłuchaniem w sprawie budowy "dwóch wież". Śledztwo wznowiono i w połowie marca przed prokuratorem stanęła właśnie Barbara Skrzypek. Śledztwo, prowadzone przez prokurator Ewę Wrzosek, dotyczy niedoszłej inwestycji w centrum Warszawy. Spółka Srebrna, stanowiąca zaplecze finansowe Prawa i Sprawiedliwości, miała zbudować dwa wieżowce w centrum stolicy. Do inwestycji finalnie nie doszło, pojawiły się za to wątpliwości co do roli, jaką miał odegrać Jarosław Kaczyński.

Kim była Barbara Skrzypek?

Barbara Skrzypek zmarła na zawał serca 15 marca 2025 r. Miała 66 lat. Od 1990 r. była bliską współpracowniczką Jarosława Kaczyńskiego, przez lata pozostawała szefową kancelarii i dyrektorką biura prezydialnego PiS. Pełniła funkcję pełnomocniczki Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, czyli głównego udziałowca spółki Srebrna. Była też we władzach spółki Forum, wydawcy "Gazety Polskiej Codziennie". Wcześniej przez dziewięć lat (1980-1989) pracowała w Urzędzie Rady Ministrów, na czele którego stał gen. Michał Janiszewski, były szef gabinetu Wojciecha Jaruzelskiego. Była też referentką w Gabinecie Prezesa Rady Ministrów. W 2018 r. zajęła 41. miejsce w rankingu 50. najbardziej wpływowych Polek i Polaków tygodnika "Wprost". Opisano ją jako ważną i tajemniczą kobietę polskiej polityki. "Tylko ona parzy prezesowi herbatę i jako jedyna ma prawo do sprzątania jego biurka" - napisał tygodnik "Wprost". O Barbarze Skrzypek stało się głośno dzięki serialowi satyrycznemu Roberta Górskiego "Ucho prezesa" - pojawiała się w nim postać "pani Basi".

Śmierć Barbary Skrzypek

Barbara Skrzypek zmarła w sobotę, 15 marca, a trzy dni wcześniej była przesłuchiwana przez prok. Ewę Wrzosek. Środowisko PiS wiąże śmierć Barbary Skrzypek z przesłuchaniem i stresem, który mu towarzyszył. Postępowanie ws. nieumyślnego spowodowania śmierci Skrzypek prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Nowe informacje w. śmierci Barbary Skrzypek

"Fakt" uzyskał w prokuraturze ważne informacje w sprawie śledztwa, dotyczącego śmierci Barbary Skrzypek. Właśnie wpłynęły opinie, na które czekano od ponad trzech miesięcy. Pierwsza o wszystkim dowie się rodzina. "W ostatnich dniach wpłynęła opinia biegłych z oględzin i otwarcia zwłok Barbary Skrzypek. W pierwszej kolejności to osoby najbliższe i pełnomocnik mają możliwość zapoznania się z treścią opinii" - taką informację otrzymał "Fakt" od prok. Karolina Staros, rzecznik prasowej Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. "Decyzja co do udostępnienia wniosków płynących z opinii zostanie podjęta po zrealizowaniu osób najbliższych swojego uprawnienia do zapoznania się z opinią" - podkreśliła. Jak twierdzi prok. Staros, "postępowanie w sprawie śmierci Barbary Skrzypek jest nadal w toku" i nie zapadły żadne decyzje co do przedstawienia komukolwiek zarzutów.