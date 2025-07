Kancelaria i BBN w budowie

Z informacji uzyskanych przez money.pl wynika, że jeszcze w tym tygodniu Karol Nawrocki ma ogłosić skład Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na pewno będzie pozytywne zaskoczenie – mówi jeden z rozmówców portalu. Już teraz wiadomo, że jego gabinetem pokieruje Paweł Szefernaker. W Pałacu Prezydenckim pozostaną też Wojciech Kolarski i Marcin Przydacz – odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe.

Nie wiadomo jeszcze, kto zostanie szefem całej Kancelarii Prezydenta. W kuluarach najczęściej pada nazwisko Przemysława Czarnka, jednak – jak podaje money.pl, "Nawrocki i jego otoczenie oficjalnie niczego nie przesądzają".

Pierwszy pakiet ustaw: rozwój, podatki, CPK

Wśród priorytetów legislacyjnych prezydenta elekta są projekty dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego, inwestycji rozwojowych i podatków. Jak czytamy na money.pl, plan zakłada "złożenie co najmniej 5-6 projektów ustaw w ciągu pierwszych dwóch tygodni urzędowania”, a cały pakiet ma liczyć ponad 20 projektów.

Portal informuje, że choć w kampanii zapowiadano jeden zbiorczy projekt: "Tak dla rozwoju", ostatecznie mają to być osobne ustawy. W przypadku CPK projekt prezydencki ma różnić się od inicjatywy obywatelskiej, którą Nawrocki wspierał podczas kampanii.

Jednocześnie rząd kontynuuje własne działania w sprawie CPK. Jak informuje money.pl, "w czerwcu spółka CPK odebrała projekt budowlany dworca autobusowego”, a w najbliższym czasie inwestor oczekuje kolejnych zgód.

Zmiany podatkowe: PIT 0, próg podatkowy, koniec podatku Belki

Prezydent elekt planuje również ofensywę podatkową. Jak podaje portal, w pakiecie znajdą się m.in.:

PIT 0 dla rodziców wychowujących co najmniej dwoje dzieci (do 140 tys. zł rocznie),

wychowujących co najmniej dwoje dzieci (do 140 tys. zł rocznie), podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł,

likwidacja podatku Belki do tego samego pułapu,

do tego samego pułapu, ulgi dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo lub ryczałtem,

rozliczających się liniowo lub ryczałtem, waloryzacja emerytur – "minimum o 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji”.

Koszt całego pakietu – według wyliczeń money.pl – to ok. 19 mld zł rocznie.

Z naszych kalkulacji wynika, że jesteśmy w stanie zrealizować obietnice Karola Nawrockiego. Mamy pomysł, jak je znaleźć, np. poprzez uszczelnienie VAT – cytuje money.pl jednego z jego współpracowników.

Rząd: będziemy oceniać projekty, jak wpłyną do Sejmu

Rzecznik rządu Adam Szłapka podczas konferencji zapewnił, że działania prezydenta elekta nie zmieniają planów legislacyjnych Rady Ministrów. Jak powiedział – cytując money.pl – "jak będą konkretne projekty ustaw, to pytanie w pierwszej kolejności do marszałka sejmu i do Sejmu. (...) Jak wpłyną do Sejmu, będziemy się do nich odnosić".