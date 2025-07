We wtorek liderzy koalicji: premier Donald Tusk (PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Szymon Hołownia (Polska 2050) i Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), mają kontynuować piątkowe rozmowy ws. rekonstrukcji rządu.

Spotkanie Hołowni z Kaczyńskim

Spotkanie koalicjantów będzie się odbywać w cieniu doniesień o spotkaniu lidera Polski 2050 m.in. z europosłem PiS Adamem Bielanem i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w prywatnym mieszkaniu Bielana.

Największy błąd w karierze Hołowni?

Prof. Migalski we wtorek w Studiu PAP pytany o polityczną przyszłość marszałka Hołowni i Polski 2050 ocenił, że "to może być koniec tej formacji". Hołownia popełnił największy błąd w karierze politycznej – powiedział politolog.

Tego się po prostu nie da wytłumaczyć. Nie rozmów z liderami opozycji, tylko tajnych, nocnych rozmów z liderami formacji, przeciwko której powstał i działa ten rząd. Tu odbija się po prostu niedoświadczenie Szymona Hołowni, dał się ograć cwańszym od siebie – ocenił ekspert.

Hołownia jak Palikot, Kukiz i Petru?

Jego zdaniem, Polska 2050 powtórzy drogę Ruchu Palikota, Kukiz'15 i Nowoczesnej Ryszarda Petru, które dostały się do Sejmu, ale przez brak doświadczenia swoich liderów, samych posłów i całego zaplecza politycznego, po czasie rozsypały się, rozbijane przez silniejszych graczy.

Podobnie kariera samego Szymona Hołowni, która znalazła się na takim zakręcie, że może z niego wypaść i się skończyć – powiedział prof. Migalski.

W jego ocenie, im bliżej będzie do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, tym silniejsze będą skierowane do niektórych polityków tej formacji propozycje przejścia do większych partii, co przełoży się na destrukcyjne ruchy w samej Polsce 2050.

Opozycja i rząd przeciw Polsce 2050?

Kuszenie, rozbijanie, rozkradanie i rozdzieranie tej partii będzie kontynuowane, dlatego że wszyscy – i z opozycji, i z koalicji będą zainteresowani zniknięciem Polski 2050 – ocenił politolog.

Jak podkreślił, nerwowe ruchy, które w ostatnim czasie wykonuje Hołownia, ale też politycy PSL, to walka o własną podmiotowość, której przyczyną jest zapowiadana rekonstrukcja rządu, która "przybrała absolutnie dekonstrukcyjny i destrukcyjny charakter dla rządu i dla samego premiera Donalda Tuska".

W ocenie Migalskiego, już sama zapowiedź rekonstrukcji rządu znacznie zwiększyła nieufność i wpłynęła na gwałtowne załamanie relacji wewnątrz koalicji. W jego przekonaniu cała ta operacja przynosi efekty dokładnie odwrotne od zamierzonych, czyli "rozedrgała układ rządowy i osłabiła pozycję premiera". Przypomniał przy tym, że zapowiedź rekonstrukcji, co jest nietypowe – padła przed pierwszą turą wyborów prezydenckich.

Wzajemne ataki koalicjantów

Ona stała się przyczynkiem bardzo gwałtownych ataków koalicjantów na siebie, bardzo publicznych i gorszących polemik pomiędzy działaczami i posłami, posłankami koalicji rządowej. Jeśli efektem tego miałyby być tylko jakieś kosmetyczne zmiany w strukturze rządu, których większość ludzi i tak nie zrozumie, bo do nich to nie dotrze, byłoby to fatalne dla obecnego układu rządowego – ocenił profesor.

Ewentualne lekkie zmniejszenie liczby resortów, połączenie kilku z nich i wymiana ministrów to, zdaniem prof. Migalskiego, niewystarczające działanie. Dzisiaj mówimy już nie tylko o zmniejszeniu liczby resortów, ale o tym, czy sam premier nie powinien być zrekonstruowany – powiedział PAP ekspert.