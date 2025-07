Gawkowski o przecieku. Wskazuje nazwiska

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji i wicepremier, w środę w rozmowie z RMF FM stwierdził, że wie, kto puścił przeciek o nowym spotkaniu Szymona Hołowni z politykami PiS. Jestem przekonany, że Adam Bielan. Albo Michał Kamiński - powiedział. Gawkowski odniósł się także do informacji dotyczących rekonstrukcji rządu, i jakich zadań mają podjąć się politycy Lewicy.

"Hołownia został wpuszczony w maliny"

Dziennikarz dopytywał Gawkowskiego, czy to nie byli SOP-iści. Nie no, panie redaktorze, jeżeli zaprasza się na spotkanie, na tym spotkaniu staramy się stworzyć wrażenie, żeby ktoś więcej o tym wiedział, to jest to zaplanowana gra. Pan marszałek Hołownia został wpuszczony w maliny, został tam zaproszony, żeby info o tym spotkaniu wyciekło. I wyciekło - odpowiedział wicepremier. Stwierdził, że "opłacało się to Kamińskiemu, Bielanowi i Kaczyńskiemu".

Rekonstrukcja rządu. Co z Lewicą?

Według ustaleń RMF FM nadchodząca rekonstrukcja rządu przyniesie znaczące zmiany. Tomasz Lewandowski z Lewicy, obecnie wiceminister rozwoju ma objąć odpowiedzialność za mieszkalnictwo. Resortem rozwoju zajmie się minister finansów Andrzej Domański.

W środę rano do tych doniesień odniósł się Krzysztof Gawkowski. Powiedział, że Lewica "zawsze chciała" sprawować te funkcje, bo "ma kompetentnych fachowców", którzy "przygotowali znakomite ustawy".

Wicepremier dodał, że partia "do tej pory odpowiadała" za tę kwestię. Myślę, że budowa mieszkalnictwa, które będzie społeczne, socjalne, które będzie też odpowiadało na zapotrzebowanie, że będzie więcej mieszkań na rynku dostępnych taniej albo na wynajem. To jest w naszym programowym DNA- ocenił.

Kto nowym Marszałkiem Sejmu?

Gawkowski stwierdził , że rekonstrukcja rządu powinna nastąpić już w przyszłym tygodniu. Premier mówił dość wyraźnie, że będzie ona w lipcu, w połowie lipca. I dobrze by było, żeby była w przyszłym tygodniu, bo skoro są rzeczy dogadane, a są, skoro spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze, a przebiegło, skoro wszyscy potwierdzili, że dalej budujemy tę koalicję, że się większość w parlamencie nie zmienia, że mamy do siebie zaufanie i umowa koalicyjna zostanie zrealizowana, a to padło, to w mojej ocenie nie ma na co czekać - dodał. Dodał, że zgodnie z umową koalicyjną, fotel Marszałka Sejmu, ma objąć Włodzimierz Czarzasty.