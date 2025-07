W ubiegły czwartek doszło do spotkania lidera Polski 2050, Szymona Hołowni, m.in. z europosłem PiS Adamem Bielanem i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w prywatnym mieszkaniu Bielana. Zgodnie z nieoficjalnymi ustaleniami „Faktów” TVN omawiana tam miała być kwestia rządu technicznego, pozostania Hołowni na stanowisku marszałka Sejmu i obaw PiS-u dotyczących zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.

"Mam zaufanie do Szymona Hołowni"

Joanna Mucha mówi, że ma "zaufanie do Szymona Hołowni". Wiem czego dotyczy to pytanie, nocnego spotkania z Bielanem, oczywiście okoliczności są niewłaściwe, w tego typu miejscach i tego typu czasie jako politycy nie powinniśmy rozmawiać - twierdzi Mucha.

"Hołownia nie opowiada nam o wszystkim"

- Nie mieliśmy wiedzy o tym spotkaniu ani o wcześniejszym - zaznaczyła. Też jest tak, że Hołownia jest marszałkiem Sejmu, nie opowiada nam o wszystkich swoich działaniach jako marszałek, tam, na tym spotkaniu był więcej jako marszałek niż jako lider partii Polska 2050 - oceniała Mucha.

"Hołownia oczywiście odmówił"

Zaznaczyła, że "można się dziwić tej odpowiedzi, ale spotkanie to dotyczyło głownie spraw Ukrainy oraz USA, to były głownie tematy, o tym nam dokładnie potem Szymon Hołownia opowiadał". - Była też propozycja rządu technicznego, krótka rozmowa, nie znam szczegółów tego tematu, nie wiem, kto mógłby być premierem tego rządu. Hołownia oczywiście jednoznacznie odmówił, nie po raz pierwszy, żeby była jasność - zdradziła.

"Polska 2025 nie podniesie ręki za rządem z poparciem PiS"

Przypomniała też, że "nie ma ani jednej osoby w Polsce 2050, która by podniosła rękę za takim rządem technicznym z poparciem PiS. Taki rząd nie powstanie". Przypisuje się Hołowni jakieś złe intencje, zdrady nie zdrady. Jak powstawaliśmy w 2023 roku to mówiono o nas, że trzecia kolumna PiS, ta opowieść jest sączona do dziś - mówiła Mucha. - Nie wierzę w to, że Hołownia mógłby rozmawiać w sposób kompromitujący dla nas i koalicji rządzącej - dodała.

Jej zdaniem "koalicja 15 października dotrwa do końca kadencji, dlatego, że nie ma innej alternatywny, nie ma innego alternatywnego rządu". - Nie powstanie alternatywny rząd do 2027 roku - podkreśliła.

Joanna Mucha jest wiceszefową Polski 2050. Wcześniej była związana z PO. Dwa tygodnie temu zrezygnowała z funkcji wiceministra edukacji narodowej.