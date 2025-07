W poniedziałek marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia odniósł się do decyzji jego klubu, który zawiesił posła Tomasza Zimocha na miesiąc w prawach członka.

Hołownia: Współpraca z Zimochem nie układała się najlepiej

Szef Polski 2025 podkreślił, że współpraca z posłem "nie układała się najlepiej". Dodał też, że bardzo szanuje Zimocha, który jest "wspaniałym komentatorem gier zespołowych". Ale jeśli chodzi o bycie w grze zespołowej, to różnie z tym bywa. Uważam, że to dobra decyzja. Uważam, że właśnie taką decyzję powinniśmy podjąć, żeby dać Tomkowi też czas na to, żeby zadał sobie sam pytanie, czy dalej chce być w tej drużynie, czy nie – powiedział Hołownia.

Zimoch: Nie rozmawiałem z Hołownią od ponad półtora roku

Zimoch skomentował słowa marszałka Sejmu w wieczornej rozmowie w TVN24. Poseł ocenił, że szef Polski 2050 "tak do końca" nie zna się na zasadach gry zespołowej, więc – jak zasugerował – lepiej by było, gdyby "przykładu sportowego nie używał w nawiązaniu do posłów ze swojego klubu". Liderowanie nie polega na tym, że ma się nad kimś władzę. Czasy minęły takie, że trzeba się bezwzględnie zgadzać, nawet z marszałkiem Sejmu – powiedział Zimoch.

Poseł poinformował, że nie rozmawiał z Hołownią od ponad 1,5 roku. Ja bym chciał, żeby pan marszałek rozumiał każdego posła, także tego, który potrafi krytycznie spojrzeć na działalność – podkreślił.

Zimoch ocenił, że nie zrobił nic złego, krytykując Hołownię, ponieważ wyraził jedynie swoje zdanie. Wskazał też, że może realizować swój mandat jako poseł niezrzeszony. Napisałem to, co myślę i co myśli wielu wyborców – powiedział.

Dzisiaj liderzy koalicyjni nie powinni zasiadać do rozmów, i to jeszcze w takich okolicznościach – ocenił poseł.

Spotkanie Hołowni z Kaczyńskim w mieszkaniu Bielana

Decyzja o zawieszeniu Zimocha miała związek z jego krytyką pod adresem marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 dotyczącą ustaleń Radia ZET i "Newsweeka", według których Hołownia odwiedził w czwartek w prywatnym mieszkaniu jednego z europosłów Prawa i Sprawiedliwości – Adama Bielana. Do mieszkania Bielana – jak ustalili fotoreporterzy "Faktu" przyjechał m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dzień później, w piątek odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej ws. rekonstrukcji rządu, w którym udział brał też szef Polski 2050.

Hołownia, odnosząc się do doniesień medialnych o spotkaniu z Bielanem podkreślił w piątkowym wpisie na X, że "wzmożenie i ekscytacja" związana z jego spotkaniem "nie jest ani uzasadniona, ani wskazana". Jak zaznaczył, jest on "jednym z niewielu polityków w Polsce, który regularnie spotyka się z przedstawicielami obu śmiertelnie skłóconych obozów".

Zimoch o wpisie Hołowni: To są upokarzające słowa

Wpis Hołowni krytycznie skomentował wówczas poseł Zimoch. "Nie ma wytłumaczenia tego, co się stało. Upokarzające są słowa, że ekscytacja nie jest uzasadniona ani wskazana. Jest!!! Szkoda, że nie rozumie tego marszałek. Nie każdy powinien dać się zaciągnąć na nocne spotkanie do pana B. To proste. Trzymajmy się jednak” – napisał poseł w serwisie X.

Hołownia: Miejsce spotkanie było błędem

W poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie Hołownia przyznał, że błędem było zaakceptowanie miejsca ubiegłotygodniowego spotkania z przedstawicielami PiS, do którego doszło w mieszkaniu europosła Bielana. Podkreślił jednocześnie, że w sprawach ważnych dla Polski może i będzie spotykał się z każdym. Przyznał, że odpowiada pozytywnie na prośby o spotkania kierowane przez polityków PiS.