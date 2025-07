O zapowiadaną od kilku tygodniu rekonstrukcję rządu Szłapka został zapytany w poniedziałek w rozmowie z Polskim Radiem 24. W odpowiedzi potwierdził, że odbędzie się ona w przyszłym tygodniu, w czasie następnego posiedzenia Sejmu - ostatniego przed sierpniową przerwą. Zaznaczył jednocześnie, że na pewno nie będzie to 22 lipca; taka data pojawiała się w ostatnich dniach w wypowiedziach polityków.

Wielka rekonstrukcja rządu Tuska. Znamy termin

Rzecznik rządu wskazał, że rekonstrukcja została „troszeczkę przesunięta” na prośbę marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. - Pozostali liderzy koalicji się do tego przychylili - mówił rzecznik rządu. Szłapka podkreślił jednocześnie, że wszystkie dalsze informacje dotyczące rekonstrukcji, w tym przede wszystkim kwestie dotyczące zmian strukturalnych i personalnych, będzie przekazywał premier Donald Tusk.

Pytany o pogłoski dot. utworzenia "superresortu", którym miałby zarządzać minister finansów Andrzej Domański, Szłapka powtórzył, że nie będzie komunikował żadnych decyzji przed premierem, ale przyznał, że "potrzebne jest silne centrum gospodarcze, które będzie dobrze koordynowało te kwestie".

Pytany o doniesienia o planowanym utworzeniu resortu odpowiadającego za całość spraw związanych z energetyką, Szłapka zaznaczył, że energetyka to "jeden z priorytetów tego rządu" i "będzie miała przy jego rekonstrukcji należne miejsce".

Wiele miesięcy temu premier zapowiadał, że niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich mniej więcej w połowie kadencji - a to jest właśnie połowa kadencji - jest czas na podsumowania i taką ewaluację tego, co się udało, co można było zrobić lepiej, co można było zrobić szybciej. Będzie taka potrzeba pójścia do przodu i efektywniejszej pracy rządu - powiedział rzecznik rządu.

Jak dodał, także umowa koalicyjna przewidywała pewne zmiany w połowie kadencji, m.in. rotację na stanowisku marszałka Sejmu. Szłapka podkreślił, że premier 'jednoznacznie" wypowiedział się przeciwko ewentualnemu stanowisku wicepremiera dla Hołowni w zrekonstruowanym rządzie. Według umowy koalicyjnej zawartej na początku kadencji, w jej połowie na stanowisku marszałka Sejmu Hołownię miałby zastąpić lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Rzecznik rządu został również spytany o doniesienia, jakoby premier Tusk miał naciskać na marszałka Sejmu ws. opóźnienia zaprzysiężenia prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Szłapka nazwał te doniesienia "absurdalnymi spekulacjami".

O planowanej rekonstrukcji rządu Tusk mówił podczas expose w Sejmie podczas debaty nad wotum zaufania dla rządu na początku czerwca; pod koniec miesiąca wyznaczył jej termin na okolicę 15 lipca; następnie pojawiły się informacje o jej przesunięciu - na wniosek Szymona Hołowni - na 22 lipca. Warunki rekonstrukcji i kształt rządu po niej są obecnie ustalane na spotkaniach liderów koalicji rządzącej - Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy.