Badanie United Surveys jasno wskazuje na powszechne przekonanie o nieuchronnym rozpadzie Polski 2050. 23,9% respondentów jest o tym zdecydowanie przekonanych, a 51,9% uważa, że "raczej tak się stanie". Łącznie daje to przytłaczające 75,8% osób spodziewających się końca partii.

Zaledwie nieco ponad 13% ankietowanych jest przeciwnego zdania, z czego 10,7% sądzi, że "raczej to się nie stanie", a tylko 2,7% ma pewność, że "na pewno tak nie będzie". Pozostałe 10,8% nie ma zdania w tej kwestii.

Zwolennicy koalicji i opozycji są zgodni

Co ciekawe, pesymizm co do przyszłości Polski 2050 jest widoczny po obu stronach sceny politycznej. Wśród zwolenników koalicji rządzącej, aż 80% badanych jest przekonanych o rozpadzie partii. 20% wyraża zdecydowane przekonanie, a 60% uważa, że "raczej tak się stanie". Tylko 15% daje szansę Szymonowi Hołowni, z czego 10% uważa, że "raczej" do rozpadu nie dojdzie, a 5% jest mocno przekonanych o przetrwaniu partii. Wśród zwolenników opozycji, 28% sądzi, że zdecydowanie dojdzie do rozpadu, a 52% "raczej tak przypuszcza". Tylko 11% odpowiada "raczej nie". Nikt z tej grupy nie wyraził stuprocentowej pewności, że partia przetrwa.

Przyczyny kryzysu. Słabe wyniki i wpadki

Wirtualna Polska podkreśla, że na obecne kłopoty Polski 2050 złożyło się kilka czynników. Wynik Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich (4,99%) okazał się rozczarowujący. Co więcej, po zakończeniu projektu Trzeciej Drogi, sondaże konsekwentnie pokazują, że ugrupowanie marszałka Sejmu może liczyć na około 3% poparcia, co oznacza, że nie przekroczy progu wyborczego. Dodatkowo, nocne spotkanie Hołowni w mieszkaniu Adama Bielana również nie pomogło wizerunkowi partii.

Badanie przeprowadziła firma United Surveys by Ibris w dniach 11-13 lipca bieżącego roku. Sondaż objął grupę 1000 dorosłych Polaków z miejscowości o zróżnicowanej liczbie mieszkańców i reprezentujących różne grupy zawodowe. Uczestników ankietowano za pośrednictwem sieci oraz rozmów telefonicznych.