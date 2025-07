Premier Donald Tusk zrekonstruował rząd. Adama Bodnara na stanowisku ministra sprawiedliwości zastąpi Waldemar Żurek. Jak podkreślił szef rządu, to symboliczna kandydatura, a „ci, którzy do tej pory czynili złe rzeczy, niech wiedzą, że nie ma świętych krów”.

"Przywracanie ładu moralnego"

"Niech nikt nie myśli, że zrezygnowałem, czy koalicja zrezygnowała z przywracania ładu moralnego w polskiej polityce sprawiedliwości, odpowiedzialności i rozliczalności poprzedniej władzy i przestrzegania i egzekucji prawa. Nie będzie świętych krów" - stwierdził premier, ogłaszając skład nowej Rady Ministrów. Dodał, że nowy minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek wykazał się heroizmem za rządów PiS.

Waldemar Żurek - kim jest?

Waldemar Żurek urodził się w 1970 roku w Chorzowie. Od 2005 roku jest sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie, którego był też rzecznikiem przez ponad 14 lat, do stycznia 2018 roku. Od 2010 roku był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, a w 2014 roku został wybrany na drugą czteroletnią kadencję. W 2018 roku był też jej rzecznikiem. Po zmianie władzy, w 2024 roku, Adam Bodnar mianował go zastępcą dyrektora podległej ministrowi sprawiedliwości Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Należy do Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Represje wobec Waldemara Żurka

Waldemar Żurek otwarcie krytykował zmiany w sądownictwie, które forsował PiS po 2015 roku. Spotkały go za to liczne nieprzyjemności. Kadencja Waldemara Żurka jako członka KRS, podobnie jak pozostałych 14 członków, została przedterminowo skrócona na początku 2018 roku, gdy weszła w życie ustawa o KRS autorstwa PiS. Sędzia Żurek złożył w tej sprawie pozew do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a także w sprawie ograniczenia swobody wypowiedzi związanej z pełnioną przez niego funkcją rzecznika prasowego KRS. Trybunał uznał w 2022 roku, że Polska naruszyła prawo do rzetelnego procesu oraz wolność wyrażania opinii sędziego.

Degradacja w 2018 r.

Także w 2018 roku sędzia Waldemar Żurek został przeniesiony z II wydziału cywilnego odwoławczego SO w Krakowie, gdzie rozpoznawane są odwołania od wyroków wydanych w sądach rejonowych, do wydziału I cywilnego. Decyzję podjęła ówczesna prezes sądu Dagmara Pawełczyk-Woicka - nominowana przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Część środowiska sędziowskiego, a także sam sędzia, uznali to za szykanę, media pisały o degradacji. W kwietniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Katowicach nakazał przywrócenie sędziego Żurka do pracy w II wydziale. Stało się to dopiero w maju 2024 roku.

Afera hejterska wymierzona w sędziego Żurka

Głośna była, rozkręcona w sieci, afera hejterska, której ofiarą padł m.in. sędzia Waldemar Żurek. Sędziowie, przeciwni reformom wymiaru sprawiedliwości wprowadzanym przez Zbigniewa Ziobrę, byli atakowani w internecie. W marcu 2025 roku zapadł wyrok wobec Emilii Sz., znanej jako Mała Emi. Sąd uznał ją za winną umieszczania na Twitterze wpisów szkalujących Waldemara Żurka.