O to, czy zaprzysiężenie Karola Nawrockiego jest już pewne zapytał Przemysława Czarnka dziennikarz Radia Wnet. Nie. Nie możemy być tego pewni, zwłaszcza w obliczu informacji ujawnionych przez pana marszałka Szymona Hołownię w piątek wieczorem - powiedział Czarnek.

Hołownia o "zamachu stanu"

Szymon Hołownia w Polsat News powiedział, że wiele razy sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP i dokonał w ten sposób "zamachu stanu". Mówię o "zamachu stanu", mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: Nie podoba mi się ten prezydent, to może go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były koncepcje -wyjaśniał.

Odmówił jednak ujawnienia, kto składał mu taką propozycję. Wspomniał natomiast o politykach, prawnikach i ludziach, którym "nie podobał się wynik wyborów prezydenckich".

Czarnek: Mamy do czynienia z przestępcami

Przemysław Czarnek powiedział, że w takiej sytuacji, wszystkiego można się spodziewać, Mamy do czynienia, nie mówiąc konkretnie o kimkolwiek, bo nie wiem, kto podżegał do przestępstwa zamachu stanu, ale mamy do czynienia z przestępcami, z ludźmi, którzy muszą być podejrzani o przestępstwo zgodnie z tym, co mówił Szymon Hołownia – stwierdził Czarnek.

Dlatego - jego zdaniem - "nie możemy być pewni tego, co się stanie 6 sierpnia". Muszą nas być miliony na ulicach Warszawy po to, żeby żadna głupota do głowy nie przyszła różnym Giertychom, Żurkom czy innym Tuskom - powiedział polityk PiS.

Rozmowa Dudy z Hołownią

Szefowa KPRP Małgorzata Paprocka poinformowała w niedzielę, że na polecenie prezydenta Andrzeja Dudy, rozmawiała w piątek z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią na temat jego wypowiedzi o nakłanianiu do "zamachu stanu". Poinformowała także, że prezydent ma spotkać się z marszałkiem na początku sierpnia.

W ubiegłą sobotę w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie marszałka Sejmu w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta RP. Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w sali posiedzeń Sejmu 6 sierpnia