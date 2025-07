Jeśli ten rząd zawali się na jesieni tego roku, a może jeszcze wcześniej, to my musimy mieć wariant przejęcia tych rządów natychmiast– powiedział wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek w Radiu Wnet. Dodał, że "w Prawie i Sprawiedliwości przygotowujemy się na wariant konieczności objęcia rządów z dnia na dzień".

Mówienie, że możemy sobie czekać dwa lata na wykrwawienie się Tuska, jest brakiem odpowiedzialności, jeśli ktokolwiek w ogóle do tego w ten sposób podchodzi, ale zapewniam, że nikt w Prawie i Sprawiedliwości – mówił Czarnek.

"Deklaracja Polska"

Jak tłumaczył w tym celu PiS przygotował swoją ostatnią propozycję, z którą Jarosław Kaczyński zwrócił się przede wszystkim do Konfederacji. Stąd "Deklaracja Polska”, stąd 10 punktów fundamentalnych dla przyszłości państwa polskiego, stąd zaproszenie dla Konfederacji w szczególności, zaproszenie, żadna konfrontacja –powiedział.

W piątek na konferencji prasowej w Warszawie Kaczyński wraz z rzecznikiem PiS Rafałem Bochenkiem przedstawili "Deklarację polską". Dokument zawiera 10 postulatów PiS dot. polityki gospodarczej, zagranicznej czy społecznej.

Postulaty PiS

Zdaniem Kaczyńskiego, należy wyjaśnić wszystkie "podziały, które siedzą w tej chwili w Polsce". Z tego powodu - mówił - PiS przestawia deklarację, która jest także "propozycją skierowaną przede wszystkim do Konfederacji, ale także później do innych ugrupowań społecznych czy mniejszych ugrupowań politycznych, by to po prostu podpisały".

10 postulatów PiS to m.in.: sprzeciw wobec centralizacji UE, nielegalnej imigracji, Zielonego Ładu oraz postulat obniżenia cen mieszkań. W deklaracji znajduje się także sprzeciw "włączenia ideologii w edukację". Chodzi o to, aby Polska rozwijała się w oparciu o idee i zasady wywodzące się z chrześcijaństwa.