Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał w piątek, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na Prezydenta RP i dokonał w ten sposób "zamachu stanu”. Pytany, kto składał mu te propozycje, mówił o ludziach, którym "nie podobał się wynik wyborów prezydenckich".

Do tych słów odniósł się Donald Tusk. Niepoważne zachowanie albo niepoważne słowa mogą zrodzić bardzo poważne konsekwencje - powiedział premier Donald Tusk. Dodał, że w polityce powinno być jak najmniej miejsca dla "zdrajców, głupców i ludzi bez wyobraźni". Marszałek Sejmu Szymon Hołownia na 6 sierpnia zwołał Zgromadzenie Narodowe, przed którym na Prezydenta RP zaprzysiężony zostanie Karol Nawrocki.

"Tusk będzie próbował wykończyć Hołownia"

Do tej sprawy odniósł się Krzysztof Bosak w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Sprawy zaszły daleko. Nastąpiło przejście Rubikonu. Szymon Hołownia jest na liście śmierci. Donald Tusk będzie próbował go wykończyć politycznie – stwierdził Krzysztof Bosak. Zdaniem wicemarszałka Sejmu, wskazują na to różne "komentarze", i "drobne sygnały".

Reklama

Premier będzie szukał takich sposobów pokazania mu, gdzie jest jego miejsce, żeby go zabolało – dodał polityk Konfederacji. W jaki sposób ma to zrobić? - Będzie szukał ludzi, na których mu zależało, będzie szukał spraw, które są dla niego istotne i jedna po drugiej będzie to kasował. A na końcu skasuje samego lidera – powiedział gość Rymanowski Live.

Reklama

"Mikroagresja, zachowania mobbingowe" u Tuska

Pytany o to, czy rekonstrukcja rządu pomoże rządowi, Krzysztof Bosak ocenia, że nie i dodaje, że jest to "krótkookresowe odwracanie uwagi od spraw gospodarczych, niepowodzeń w polityce europejskiej”. Zdaniem lidera Konfederacji "głównym problemem jest sam premier" i nawet, gdyby najgenialniejszy minister wszedł do rządu, to rząd będzie odbierany przez pryzmat premiera.

Bosak uważa również, że w zachowaniach Tuska widać "mikroagresję, bierną agresję, mobbingowe zachowania, wbijanie szpilek".Zachowania, które mają pokazywać dominację. Sucha, naga, surowa dominacja - powiedział gość Bogdana Rymanowskiego.