Pierwsza inicjatywa ustawodawcza Karola Nawrockiego

Uroczystość podpisania pierwszej inicjatywy ustawodawczej nowego prezydenta Karola Nawrockiego odbyła się w Kaliszu.

Złożenie projektu dotyczącego powrotu do "tradycyjnego kształtu Centralnego Portu Komunikacyjnego" Nawrocki zapowiedział podczas swojego środowego orędzia. Jak wskazywał, chodzi o to, byśmy "znaleźli swoje gospodarcze koło zamachowe na kolejne dekady, które da nam się rozwijać".

Prezydent Nawrocki podpisał inicjatywę ws. CPK w Kaliszu

Dziś jesteśmy w gospodarczej pułapce, którą musimy przezwyciężyć wielkimi inwestycjami - ocenił prezydent Karol Nawrocki w Kaliszu po podpisaniu inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o CPK.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek w Kaliszu swoją pierwszą inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Jak mówił, realizacja całego projektu CPK „daje wszystkim nadzieję i szansę, że w końcu zaczniemy korzystać z tego, że jesteśmy położeni w samym sercu Europy”. Bo Polska musi być centrum handlowym i komunikacyjnym Europy – dodawał.

"Kalisz symbolem miast wykluczonych"

Dzisiaj jesteśmy w pułapce ekonomicznej, gospodarczej, którą musimy przezwyciężyć właśnie wielkimi inwestycjami – ocenił prezydent. Podkreślił jednocześnie, że projekt CPK – razem z jego kolejowym komponentem – musi być realizowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – "by CPK nie był kołem bez szprych, ale ze wszystkimi szprychami".

Jak mówił prezydent, Kalisz staje się symbolem wielu podobnych miast, które zostały wyrzucone, wyeliminowane z rządowego projektu CPK – jak Jastrzębie-Zdrój, Włocławek czy Łomża. Nigdy jako prezydent Polski nie zgodzę się na to, żeby eliminować miasta średnie, ale także Polskę powiatową z dystrybuowania tych wszystkich dóbr, które razem wypracowujemy – oświadczył.

Nawrocki zaznaczył jednocześnie też, że "miasto Kalisz nie może być rozjechane przez szybką kolej".