Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta Polski. Ceremonia ta odbyła się 6 sierpnia 2025 roku. Wraz z nim swoją nową funkcję pierwszej damy objęła Marta Nawrocka. Zastąpiła na tym stanowisku Agatę Kornhauser-Dudę.
Marta Nawrocka jest aktywna w sieci. Taki wpis zamieściła po zaprzysiężeniu
Tuż po inauguracji pierwsza dama opublikowała na Instagramie wpis, w którym podsumowała to, co działo się w dniu zaprzysiężenia. Zamieściła podziękowania i kilka zdjęć z wydarzenia. To był piękny dzień! Dziękujemy, że byliście razem z nami! - napisała. Na fotografiach widać dzieci pary prezydenckiej - Daniela, Antoniego i Kasię.
Pałac prezydencki uchyla rąbka tajemnicy. To lubi nowa pierwsza dama
Na oficjalnej stronie prezydenta można już znaleźć portrety pary prezydenckiej oraz informacje na temat Marty i Karola Nawrockich. Z notki na temat pierwszej damy można wyczytać, że regularnie uprawia sport, jeździ na rowerze i rolkach. Okazuje się, że "wspólnie z córką Katarzyną rozwija też artystyczne pasje". Lubi także kryminały i literaturę faktu.
Taką pasję ma Marta Nawrocka. Mało, kto o tym wiedział
Jedną z jej pasji jest także taniec a dokładnie balet. Pierwsza dama w młodości była uczennicą szkoły baletowej w Gdańsku. "Od 10. do 15. roku życia uczęszczała do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny–Sobczak w Gdańsku" – czytamy.
