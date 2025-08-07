Agata Kornhauser-Duda zanim została pierwszą damą, była nauczycielką

Agata Kornhauser-Duda przez ostatnie dziesięć lat a więc przez dekadę prezydentury swojego męża pełniła obowiązki pierwszej damy. Zanim przeprowadziła się do Pałacu Prezydenckiego była nauczycielką.

Reklama

Co będzie robić była pierwsza dama? Jej plany nie są znane

Była już pierwsza dama uczyła języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Z informacji, do których dotarła Wirtualna Polska Agata Kornhauser-Duda nie wróci do nauczania. W nieoficjalnych rozmowach współpracownicy Andrzeja Dudy mówią, że nie wiedzą, jakie są jej przyszłe plany.

Agata Kornhauser-Duda wróci do nauczania? Liceum nie wyraziło zgody

Dlaczego była pierwsza dama nie będzie pracować w szkole? W trosce o ochronę danych osobowych szkoła nie udziela żadnych informacji na temat byłych i obecnych pracowników szkoły - taką odpowiedź otrzymała Wirtualna Polska od Anny Paluch, pełniącej obowiązki sekretarza II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Jak dowiedział się portal nieoficjalnie to dyrekcja liceum nie wyraziła zgody na to, by Kornhauser-Duda wróciła do placówki i uczyła.