Kaczyński wymienił trzy główne niebezpieczeństwa, które - jak podkreślił - "nie da się ich uchylić, jeżeli my (PiS) nie zwyciężymy".

Kaczyński stwierdził, że "agresorów od tysiąclecia może odstraszyć tylko siła". Zagrożenie to ma polegać na dążeniu do zniszczenia sił polskich lub sojuszniczych i zajęcia terytorium kraju. Zagrożenie wojną ekonomiczną. Prezes PiS ocenił, że ten rodzaj wojny to efekt tego, co "narzuca nam Unia Europejska, a przede wszystkim Niemcy". Jako przykłady wskazał ograniczenia w energetyce, przemyśle, rolnictwie oraz presję na wprowadzenie waluty euro.

Kaczyński: Potrzebna jest nowa konstytucja

Jarosław Kaczyński dodał, że zagrożenia wynikają ze "skrajnej niezdolności obecnej władzy do rządzenia". Jako przykład podał "gigantyczny kryzys w finansach publicznych". Pierwszym krokiem do uniknięcia tych niebezpieczeństw jest "powołanie dobrego rządu w Polsce". Kaczyński stwierdził, że potrzebna jest także nowa konstytucja, która zabezpieczy kraj przed tymi wydarzeniami.