Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił podczas spotkania z sympatykami w Białymstoku, że PiS jest partią solidaryzmu społecznego i dalej będzie dążyło taką drogą. Według niego, odmienny pogląd w tej kwestii ma Sławomir Mentzen (Konfederacja). - Nie może być tak - bo to jest nie tylko niesprawiedliwe, niegodne moralnie, ale to jest także skrajnie niebezpieczne dla społeczeństwa - jeżeli nożyce dochodów się tak bardzo rozwierają. Jeżeli powstaje grupa o gigantycznych dochodach, a inni z kolei żyją w biedzie. My takiej Polski nie chcemy. To pan Mentzen takiej Polski chce - powiedział prezes PiS.

Dodał, że choć prezydent Karol Nawrocki "działa jak taran", PiS musi przejąć pełnię władzy w Polsce. - Musimy przejąć pełnię władzy, bo prezydent działa jak taran, ale jednak jego możliwości są ograniczone. Potrzebny jest Polsce dobry rząd - to znaczy taki, który będzie miał mocne poparcie, a takim poparciem. I uwierzcie mi państwo, bo być może tutaj jest także niejeden zwolennik Konfederacji, może powstać tylko wtedy, jeżeli to będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości - mówił Kaczyński.