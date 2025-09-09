Prezydent podczas wspólnej konferencji z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem podkreślił, że Finlandia ma najlepszą obronę cywilną w całej Europie, a Polska może brać przykład i czerpać wiedzę w tym zakresie od Helsinek. Wskazał też, że basen Morza Bałtyckiego i relacje z Finlandią są dla Polski bardzo ważne.

Nawrocki w Finlandii: Nie ufamy Putinowi

Karol Nawrocki oznajmił, że rozmawiał z prezydentem Stubbem przede wszystkim o bezpieczeństwie. - Historia Finlandii i historia Polski pokazują, że i Polacy i Finowie doskonale znają duszę rosyjską i Władimira Putina. (...) Nie ufamy dobrym intencjom Władimira Putina. Mamy głębokie przekonanie, że (...) Władimir Putin jest gotowy do tego, aby uderzyć także na kolejne państwa - powiedział prezydent.

Dodał, że właśnie dlatego Polska i Finlandia umacniają swoje siły zbrojne i rozwijają sojusznicze relacje. Ocenił też, że razem z prezydentem Finlandii łączy go przekonanie, że jedynym liderem wolnego świata, który może zmusić Władimira Putina do negocjacji, jest Donald Trump.

Nawrocki chwali Trumpa

Zaznaczył, że "decyzja prezydenta USA, aby zostawić wojska amerykańskie w Polsce jest dobrą informacją dla całego regionu Europy Środkowej, dla państw bałtyckich, dla państw nordyckich".

Prezydent poinformował, że rozmawiał z prezydentem Finlandii również nad poszerzeniem formuły Bukaresztańskiej Dziewiątki, wskazując, że Stubb jest na to otwarty. Wspomniał też o dobrej współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Finlandią, także w zakresie energii atomowej.

Nawrocki: Niezbędne są kolejne sankcje na Rosję

Kolejne pakiety sankcji na Rosję jak również sankcje wtórne są niezbędne - ocenił prezydent Karol Nawrocki w Helsinkach, podczas wspólnej konferencji z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Ten wtórował mu dodając, że Europa i USA aktualnie koordynują swoją politykę sankcyjną wobec Rosji.

Prezydenci Polski i Finlandii, Karol Nawrocki i Alexander Stubb we wtorek podczas wspólnej konferencji w Helsinkach pytani byli m.in. o potrzebę nałożenia kolejnych sankcji na Rosję przez USA.

Prezydent Nawrocki odpowiedział, że nie może mówić w imieniu amerykańskiego narodu, jednak w jego ocenie, kolejne pakiety sankcji są niezbędne. Podkreślił przy tym, że dotychczasowe sankcje wpływają na gospodarkę Federacji Rosyjskiej. Popieram kolejne pakiety sankcji jak również sankcje wtórne - zaznaczył.

Prezydent Stubb podkreślił, że należy wykorzystać wszystkie możliwości by wywierać presję na rosyjską gospodarkę i zaprzestać zakupów rosyjskiego gazu i ropy a także wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa.

Stubb akcentował też, że część państw na świecie pośrednio lub bezpośrednio finansuje "rosyjska machinę wojenną" i - jak zauważył - jeżeli będziemy w stanie nałożyć sankcje na te państwa, to "być może wywrzemy jakiś wpływ na zakończenie wojny". Europa i Stany Zjednoczone koordynują teraz swoją politykę sankcyjną wobec Rosji i myślę, że to dobra wiadomość - dodał.