Opinia24 zrealizowała sondaż na zlecenie RMF FM, w którym zapytano Polaków o spór między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem Donalda Tuska. Przypomnijmy, że przez niecały miesiąc urzędowania prezydent zawetował już siedem ustaw. Z sondażu wynika, że społeczeństwo jest podzielone, ale najwięcej osób liczy na kompromis.

Polacy chcą zgody

38 proc. respondentów powiedziało w badaniu, że liczy na kompromis. 23 proc. badanych oceniło, że to rząd powinien ustąpić prezydentowi; 15 proc. - "zdecydowanie", a 8 proc. -"raczej". 21 proc. wskazało odwrotne rozwiązanie - ich zdaniem to prezydent powinien ustąpić rządowi - 14 proc. - "zdecydowanie", 7 proc. - "raczej"). 18 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

Kto jest za prezydentem, a kto - za premierem?

Pośród zwolenników tezy, że to rząd powinien ustąpić prezydentowi, najczęściej są wyborcy PiS (47 proc.) i Konfederacji (46 proc.), a także elektorat Karola Nawrockiego (42 proc. z pierwszej i 41 proc. z drugiej tury wyborów) i Sławomira Mentzena (39 proc.). Za prezydentem są mężczyźni (26 proc.) i osoby z wykształceniem zawodowym (30 proc.).

Tezę, że to prezydent powinien ustąpić rządowi, popiera 62 proc. wyborców KO i elektorat Rafała Trzaskowskiego (56 proc. z pierwszej i 50 proc. z drugiej tury). Za rządem są osoby powyżej 60. roku życia (30 proc.) oraz osoby z wykształceniem wyższym (30 proc.).