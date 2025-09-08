Konfederacja i ambicje Mentzena oraz Bosaka

Z najnowszych sondaży wynika, że po kolejnych wyborach parlamentarnych nie będzie możliwe utworzenie rządu bez udziału Konfederacji. Jarosław Kaczyński próbował związać ręce partii Sławomira Mentzena, proponując tzw. deklarację polską. Dokument ten miał zobowiązywać sygnatariuszy do niekoalicji z Koalicją Obywatelską, jednak Konfederacja kategorycznie go odrzuciła.

Bosak czy Mentzen na premiera? Wyniki sondażu

Z uwagi na rosnące poparcie dla Konfederacji, Onet zamówił sondaż, aby dowiedzieć się, który z czołowych polityków partii cieszy się większym zaufaniem na stanowisko premiera. Respondenci musieli wybrać, czy na czele rządu widzą Sławomira Mentzena, czy Krzysztofa Bosaka.

Najwięcej badanych odpowiedziało, że żaden z nich nie byłby dobrym premierem (47,3 proc). 20,4 proc. ankietowanych wytypowało Bosaka, a 16,5 proc. na Mentzena. Co ciekawe, to Bosak wyprzedził Mentzena, mimo że ten drugi jest bardziej rozpoznawalny, co udowodnił, zdobywając ponad 14 proc. w wyborach prezydenckich.

Mentzen przemawia bardziej do młodych, a Bosak do starszych wyborców

Jedynie 2,9 proc. respondentów uznało, że obaj politycy byliby równie dobrymi premierami. 12,9 proc. nie miało zdania na ten temat. Wyniki pokazują także wyraźną różnicę międzypokoleniową: Mentzen jest popularniejszy wśród młodych (do 34. roku życia), natomiast Bosak ma większe poparcie wśród starszych wyborców.

Sondaż SW Research dla Onetu został przeprowadzony w dniach 2–3 września 2025 r. metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Próba wyniosła 830 dorosłych osób, dobranych kwotowo tak, aby była reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania.