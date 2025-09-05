Gdyby wybory parlamentarne odbywały się na początku września, to 30 proc. badanych oddałoby głos na PiS (bez zmian z sierpniowym badaniem), 28 proc. ankietowanych zagłosowałoby na KO (spadek o 2 pkt proc.), a 11 proc. zdobyłaby Konfederacja (spadek o 1 pkt proc.).

Kto jeszcze w Sejmie?

6 proc. głosów otrzymała partia Razem (wzrost o 1 pkt proc.), a 5 proc. zdobyłaby Lewica (spadek o 2 pkt. proc.).

Kto poza progiem wyborczym?

Do parlamentu nie weszłyby pozostałe ugrupowania – Konfederacja Korony Polskiej otrzymałaby 4 proc. głosów (wzrost o 1 pkt proc.), na Polskę 2050 zagłosowałoby 3 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.), a PSL liczyłby na 2 proc. poparcie (wzrost o 1 pkt proc.). Co dziewiąty z uczestników badania, czyli 11 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie wie kogo by poparło w wyborach (wzrost o 2 pkt proc.).

Ile wyniosłaby frekwencja wyborcza?

Frekwencja wyborcza wyniosłaby 82 proc. (spadek o 2 pkt proc.).

Konfederacja Mentzena czy Bosaka?

Dodatkowo CBOS zapytał badanych, do którego z tworzących Konfederację ugrupowań jest im bliżej. 46 proc. wyborców Konfederacji zadeklarowało, że wybraliby Nową Nadzieję Sławomira Mentzena, natomiast Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka zdobył 31 proc. głosów z tej grupy ankietowanych. 23 proc. wyborców Konfederacji nie umie lub nie chce zdeklarować się w tej sprawie.

Badanie CBOS zrealizowano między 1 a 3 września br. na próbie liczącej 1000 osób (w tym: 90 proc. – CATI i 10 proc. – CAWI).