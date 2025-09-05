Z badania wynika, że największa grupa, bo aż 42,9% Polaków, ocenia pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego pozytywnie. Zaledwie 32,2% ankietowanych wyraziło negatywną opinię. Niemal jedna czwarta badanych, bo 24,9%, nie ma jeszcze wyrobionego zdania. Wysoki odsetek niezdecydowanych wskazuje, że prezydent Nawrocki wciąż buduje swoją pozycję w świadomości obywateli i dla wielu pozostaje nową, nie w pełni ocenioną postacią na polskiej scenie politycznej.

Warto zauważyć, że pozytywna ocena wynika z mocnych działań prezydenta w pierwszych tygodniach urzędowania. Nawrocki zawetował już siedem ustaw, w tym kluczowe dla rządu projekty, takie jak ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy czy tzw. ustawa wiatrakowa. Ponadto, zwołał Radę Gabinetową, by omówić z rządem kwestię budżetu. Pierwszy miesiąc zwieńczyły również ważne zagraniczne podróże do Stanów Zjednoczonych oraz Włoch i Watykanu.

Młodzi popierają, starsi krytykują. Zaskakujące różnice pokoleniowe

Sondaż pokazuje wyraźne różnice w ocenie prezydenta w zależności od wieku respondentów. Największe poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego deklarują najmłodsi wyborcy, w wieku do 24 lat. Aż 55,2% z nich ocenia jego działania pozytywnie. Jest to zdecydowanie najwyższy wynik we wszystkich grupach wiekowych.

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku osób powyżej 50. roku życia. W tej grupie tylko 33,6% ankietowanych wystawiło prezydentowi pozytywną ocenę. To najniższy wynik spośród wszystkich grup wiekowych i jednocześnie wyraźny sygnał, że Nawrocki ma trudności z przekonaniem do siebie bardziej doświadczonych wyborców. To pokazuje, że jego styl i komunikacja bardziej trafiają do młodszego pokolenia, które ceni sobie dynamikę i zdecydowane działania.

Mieszkańcy małych miast i wsi zadowoleni

Pozytywny odbiór prezydenta Nawrockiego zależy również od miejsca zamieszkania ankietowanych. Najczęściej pozytywnie o nim wypowiadają się mieszkańcy miast do 20 tysięcy mieszkańców, gdzie odsetek pozytywnych ocen wynosi aż 53,6%. Zaraz za nimi są mieszkańcy wsi, z wynikiem 45% pozytywnych ocen. Najniższe poparcie prezydent zdobywa w dużych miastach, liczących powyżej 500 tys. mieszkańców. Tam zaledwie 37,5% ankietowanych oceniło jego działania pozytywnie.