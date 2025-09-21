Prezydent Nawrocki, w towarzystwie małżonki Marty Nawrockiej, przyleciał do Nowego Jorku, aby uczestniczyć w intensywnym programie. We wtorek, w sesji popołudniowej (około godziny 23:00 czasu polskiego), Karol Nawrocki wygłosi przemówienie pierwszego dnia debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To najważniejszy punkt wizyty, gdzie prezydent przedstawi polskie stanowisko na kluczowe tematy.

Podczas pobytu w USA, prezydent Polski zaplanował także spotkania z przywódcami innych krajów. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, zapowiedział również kontakty z najważniejszymi przedstawicielami świata polityki, gospodarki i biznesu USA. Prezydent spotka się m.in. z amerykańskimi inwestorami w Polsce oraz przedstawicielami firm dostarczających sprzęt wojskowy dla polskiej armii.

Spotkanie z Donaldem Trumpem?

Marcin Przydacz potwierdził, że dojdzie do kontaktu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

Wizyta w Amerykańskiej Częstochowie

Prezydent Nawrocki rozpocznie swój pobyt od wizyty w sanktuarium maryjnym w Doylestown w Pensylwanii, zwanym Amerykańską Częstochową. Tam weźmie udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej premiera Jana Olszewskiego, mszy świętej oraz ceremonii wręczania odznaczeń działaczom polonijnym.

Wystąpienie Nawrockiego na forum ONZ

Minister Przydacz przed odlotem delegacji jasno określił, na czym prezydent Nawrocki skupi się podczas swojego wystąpienia na forum ONZ. Prezydent Nawrocki skoncentruje się na kwestiach bezpieczeństwa i zaprezentuje polski pogląd na przyszłość relacji międzynarodowych oraz globalny ład. Prezydent będzie mówił o wyzwaniach natury bezpieczeństwa w związku z agresywną postawą Rosji. Podkreśli, że Rosja dąży do zburzenia lub przebudowania dotychczasowej architektury bezpieczeństwa i odrzucenia świata opartego na zasadach prawa międzynarodowego na rzecz "prawa opartego o prawo siły".

Karol Nawrocki weźmie również udział w debacie wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ, poświęconej wyzwaniom, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja i jej wpływowi na polityczną i międzynarodową rzeczywistość.