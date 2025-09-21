Karol Nawrocki podjął ważną decyzję. Dotyczy ona edukacji jego syna a dokładnie zajęć "edukacji zdrowotnej", które od pewnego czasu wzbudzają wiele kontrowersji i burzliwych dyskusji.

Karol Nawrocki podjął ważną decyzję. Wypisze syna z "edukacji zdrowotnej"?

Prezydent zamieścił wpis, w którym poinformował, że wypisze swojego syna z tych zajęć w szkole. Podjęliśmy decyzję o wypisaniu naszego syna z zajęć "Edukacji Zdrowotnej" - czytamy na profilu prezydenta na platformie X.

Karol Nawrocki zaznaczył, że "szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale także przestrzeń budowania szacunku dla kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrasta nasza cywilizacja".

W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać - dodał Karol Nawrocki.

Edukacja zdrowotna. Co to za przedmiot?

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który w tym roku szkolnym pojawił się w programie szkół. Zastąpił wychowanie do życia w rodzinie, które znajdowało się do tej pory w podstawie programowej. Nowe zajęcia prowadzone są w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata).

Edukacja zdrowotna. Do kiedy trzeba wypisać dziecko?

Edukacja zdrowotna w tym roku szkolnym nie jest obowiązkowa. Rodzice mogą nie wyrazić zgody, by ich dziecko brało udział w tych zajęciach. Żeby wypisać je z zajęć edukacji zdrowotnej trzeba do 25 września złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni ma prawo sam złożyć deklarację o braku zgody na uczestniczenie w tych zajęciach.