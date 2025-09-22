Pierwszy etap zmian miał miejsce już w lipcu, kiedy w skład Rady Ministrów weszli Waldemar Żurek, Marcin Kierwiński, Marta Cieńkowska, Miłosz Motyka i Jolanta Sobieraj-Grenda. Teraz czas na kolejne roszady w niższych szczeblach administracji.

Zmiany w rządzie na finiszu. Kto poleci, a kto zostanie u Tuska?

Jak podają źródła Radia ZET, w najbliższych dniach możemy spodziewać się decyzji dotyczących obsady stanowisk wiceministrów. Jeden z członków rządu przyznał, że zmiany są "bardzo możliwe". Inny rozmówca bliski koalicji zauważył natomiast, że "paradoksalnie liczba wiceministrów wcale nie musi się zmniejszyć, bo może to być rekonstrukcja przez powiększenie".

Pierwotnie dokończenie rekonstrukcji planowane było do końca sierpnia. Zapowiadał to wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ostatecznie jednak temat ugrzązł w politycznych sporach wewnątrz koalicji. Do tej pory zmiany personalne dotknęły tylko Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Według medialnych doniesień 8 września odbyło się spotkanie liderów koalicji, na którym dyskutowano o nowych nominacjach wiceministrów. Strony miały osiągnąć wstępne porozumienie, otwierając drogę do finalizacji procesu, który trwa od kilku miesięcy.

Wszystko wskazuje więc na to, że w najbliższych dniach Donald Tusk zamknie długo wyczekiwaną rekonstrukcję swojego rządu.

Źródło: RADIO ZET