W czasie debaty Rafał Trzaskowski zapytał Karola Nawrockiego o uczestnictwo w "ustawkach" pseudokibiców. Czy pan w takich ustawkach brał udział, które są organizowane przez zorganizowane grupy przestępcze i czy w związku z tym podpisze pan projekt ustawy zaostrzającej kary za przemoc wobec funkcjonariuszy policji na stadionach?- zapytał kandydata PiS Trzaskowski.

Nawrocki zaatakował Donalda Tuska

W odpowiedzi Nawrocki zaatakował Donalda Tuska. Myślę, że więcej o ustawkach mógłby powiedzieć panu pana szef Donald Tusk, który chwalił się swoim udziałem w ustawkach. W artykułach, także w rozmowie z Michałem Listkiewiczem - wskazał Nawrocki. Między mną a Donaldem Tuskiem była jednak tego typu różnica, że on tam stał z jakimś metalowym szlauchem - jak opowiadał - a ja jestem, panie wiceprzewodniczący, człowiekiem z krwi i kości - dodał Nawrocki.

Tak jak tę debatę prowadzę w sposób uczciwy i w sposób z szacunkiem do przeciwnika, którego ciężko szanować za to, co robi dla mojej ojczyzny, a mimo wszystko uśmiecham się do pana - rzucił w stronę Trzaskowskiego. Dodał, że jego wszystkie aktywności sportowe opierały się "na sile serca, na sile mięśni". I zawsze były to uczciwe, niezależnie od formy, w jakiej brałem udział. Czy były to ring bokserski, czy były to inne areny walk - podsumował Nawrocki.