Jak poinformował w sobotę Biały Dom, Trump zgodził się na rozmieszczenie 300 żołnierzy Gwardii Narodowej w stanie Illinois. Decyzję o wysłaniu żołnierzy uzasadniono "trwającymi gwałtownymi zamieszkami i bezprawiem", którymi lokalne władze rzekomo się nie zajęły. Prezydent zignorował sprzeciw gubernatora Pritzkera, który nazwał ten krok "absolutnie skandalicznym i nieamerykańskim".

W niedzielę Pritzker, reprezentujący Partię Demokratyczną, powiadomił, że prezydent USA wysyła 400 członków Gwardii Narodowej Teksasu do Illinois, Oregonu i innych miejsc w kraju. Pritzker przekazał, że nikt z władz federalnych nie kontaktował się z nim bezpośrednio w sprawie tej decyzji.

"To inwazja Trumpa". Gubernator Illinois oskarża prezydenta USA o nadużywanie władzy

"Musimy zacząć nazywać rzeczy po imieniu: to inwazja Trumpa. Zaczęło się od agentów federalnych, wkrótce będzie to obejmować rozlokowanie sfederalizowanych członków Gwardii Narodowej Illinois wbrew naszej woli, a teraz będzie też obejmować wysłanie żołnierzy z innego stanu" - napisał w serwisie X.

Reklama

Pritzker wezwał gubernatora Teksasu, reprezentującego Partię Republikańską Gregga Abbotta, by wycofał swoje poparcie dla tej decyzji i odmówił współpracy władzom federalnym.

Wcześniej w niedzielę gubernator Kalifornii Gavin Newsom zapowiedział pozwanie prezydenta USA do sądu za wysłanie Gwardii Narodowej z jego stanu do Oregonu i nazwał to "zapierającym dech w piersiach naruszeniem prawa i nadużyciem władzy".

Sąd w Oregonie tymczasowo uniemożliwił administracji federalnej wysłanie do Portland, największego miasta w stanie, gwardii stanowej, toteż Trump postanowił wysłać tam Gwardię Narodową z Kalifornii, sfederalizowaną kilka miesięcy wcześniej, podczas zamieszek w Los Angeles - poinformował Newsom.

Jak podał wieczorem serwis Axios, z dokumentów sądowych wynika, że w niedzielę przeciwko administracji Trumpa złożony został pozew wspólnie przez władze Oregonu i Kalifonii.

Gwardia Narodowa podlega gubernatorom stanowym, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaje powołana do służby federalnej.