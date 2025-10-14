Trump ponownie mówił o swoim rozczarowaniu postawą rosyjskiego przywódcy podczas spotkania z prezydentem Argentyny Javierem Mileim w Białym Domu.

Trump rozczarowanym Putinem

Jestem bardzo rozczarowany, bo Władimir i ja mieliśmy bardzo dobre relacje. Prawdopodobnie nadal tak jest. Nie wiem, dlaczego on dalej toczy tę wojnę. Ta wojna była dla niego taka zła. Wchodzi w cztery lata wojny, którą powinien wygrać w tydzień. Wkrótce będzie czwarty rok, stracił półtora miliona żołnierzy, prawdopodobnie więcej, na pewno w rannych, bez nóg i rąk - stwierdził Trump. I wiecie, oni mają teraz długie kolejki po benzynę w Rosji - kto by mógł to przypuszczać? - i nagle jego gospodarka się zawali - dodał.

Reklama

Trump przyznał, że chciałby, by Rosji dobrze się powodziło, lecz Putin "po prostu nie chce zakończyć tej wojny”, choć mógłby to zrobić szybko. Pochwalił przy tym opór Ukraińców, twierdząc, że nikt nie mógł się spodziewać, że po prawie czterech latach walk doprowadzą do impasu.

Reklama

Prezydent USA potwierdził, że zamierza rozmawiać w piątek z prezydentem Zełenskim na temat sprzedaży rakiet manewrujących Tomahawk.

On chce broni. Chciałby mieć Tomahawki. Wszyscy chcą mieć różne rzeczy, a my mamy mnóstwo Tomahawków - powiedział Trump, po czym zwrócił się do prezydenta Argentyny: Potrzebujesz jakichś Tomahawków? Potrzebujesz ich na swoją opozycję? Bo widzicie, w tym kraju (w USA) używaliby Tomahawków przeciwko opozycji. Ja tego nie robię. Jestem o wiele milszy. Demokraci by ich użyli, gdyby mieli okazję. Są chorzy - oznajmił amerykański przywódca

Trump chce nałożyć cła na Hiszpanię

Trump ocenił, że postawa Hiszpanii to oznaka "braku szacunku” wobec NATO. Tak naprawdę myślałem, by ukarać ich handlowo poprzez cła za to, co zrobili. I mogę to zrobić, myślę, że jest to niewyobrażalnie lekceważące (ze strony) Hiszpanii - powiedział Trump, odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas spotkania z prezydentem Argentyny Javierem Mileiem.

Trump chce wyrzucić Hiszpanie z NATO

W ubiegłym tygodniu Trump powiedział, że może należy rozważyć wyrzucenie z NATO Hiszpanii w związku z tym, że nie wydaje odpowiednio dużo na obronność. Nie mają argumentu, by tego nie robić (...). Może powinniście, szczerze mówiąc, wyrzucić ich z NATO - dodał na spotkaniu z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.

W ostatnich miesiącach Hiszpania była krytykowana przez sojuszników z NATO, w tym USA, za opór wobec przeznaczania 5 proc. PKB na obronność. Rząd w Madrycie argumentował m.in., że dla spełnienia celów Sojuszu wystarczą wydatki na poziomie 2,1 proc., podkreślał również swoje zaangażowanie w misje na wschodniej flance.