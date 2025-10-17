Wybuchy był tak silne, że wstrząsnęły całym osiedlem w miejscowości Campo Ascolano niedaleko Rzymu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Media podkreślają za śledczymi, że eksplozja ta mogła zabić.

Dziennikarz dostawał pogróżki

64-letni Ranucci prowadzi we włoskiej telewizji publicznej RAI program "Report", jest dziennikarzem śledczym. W 2014 roku przyznano mu policyjną eskortę w związku z pogróżkami, które otrzymywał.

"Haniebne i niedopuszczalne"

Solidarność z dziennikarzem wyraziła premier Włoch Giorgia Meloni. W oświadczeniu wydanym przez jej kancelarię zaznaczono, że szefowa rządu potępia próbę zastraszenia. "Wolność i niezależność informacji są w naszej demokracji niezbywalnymi wartościami, których będziemy bronić" - podkreślono w komunikacie rządu. Minister obrony Guido Crosetto napisał na platformie X: "To bardzo groźny, haniebny, niedopuszczalny gest". Zapewnił o swojej solidarności z dziennikarzem i jego rodziną.