Samolot sekretarza wojny USA lądował awaryjnie

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell poinformował w środę [red, 15 października 2025 r.], że samolot z ministrem wojny USA Pete'em Hegsethem na pokładzie wylądował awaryjnie w Wielkiej Brytanii z powodu usterki. Nikomu nic się nie stało.

Usterka samolotu sekretarza wojny USA

Hegseth wracał samolotem do USA z Brukseli, gdzie wziął udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Rzecznik Pentagonu przekazał, że samolot z ministrem musiał wylądować awaryjnie w Wielkiej Brytanii z powodu pęknięcia w przedniej szybie maszyny.

„Samolot wylądował zgodnie ze standardowymi procedurami i wszyscy na pokładzie, w tym minister Hegseth, są bezpieczni” – napisał rzecznik w serwisie X.

Pete Hegseth o awaryjnym lądowaniu

Hegseth zamieścił później w mediach społecznościowych wpis: „Wszystko jest w porządku. Dzięki Bogu. Kontynuujemy misję!”. (PAP)