Pete Hegseth wysłał jasny sygnał do Rosji, jednocześnie wskazując na przyszłe przywództwo Donalda Trumpa jako gwaranta pokoju. Jeśli ta wojna się nie zakończy, jeśli nie będzie drogi do pokoju w krótkiej perspektywie, to Stany Zjednoczone wraz ze swoimi sojusznikami podejmą niezbędne kroki, aby obciążyć Rosję kosztami jej nieustannej agresji – oświadczył Hegseth. Departament Wojny USA jest gotowy "dołożyć swoją cegiełkę w sposób, w jaki tylko Stany Zjednoczone mogą to zrobić".

Szef Pentagonu podkreślił, że wojna "nie rozpoczęła się za prezydentury Trumpa, ale zakończy się za jego kadencji". Hegseth zapewnił, że prezydent Trump "wie, jak budować pokój", nawet w trudnych scenariuszach. Hegseth zaapelował o budowanie pokoju na Ukrainie i zaprowadzenie go "siłą". To stanowcze wezwanie do zdecydowanego działania w celu zakończenia konfliktu.

Apel o wsparcie dla programu PURL

Hegseth wyraźnie naciskał na sojuszników NATO, aby przekształcili deklaracje w konkretne inwestycje w program PURL. Program PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) to inicjatywa, w ramach której kraje NATO finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów dla Ukrainy. Do tej pory sześć państw sfinansowało zakup uzbrojenia na łączną sumę 2 mld dolarów: Dania, Holandia, Kanada, Niemcy, Norwegia i Szwecja.

Reklama

Szef Pentagonu zwrócił się bezpośrednio do ministrów obrony państw NATO słowami: Wszystkie kraje przy tym stole! Żadnych gapowiczów. Hegseth podkreślił, że "nadszedł czas, aby wszystkie kraje NATO przekuły słowa w czyny w postaci inwestycji w PURL", argumentując, że bezpieczeństwo Ukrainy jest synonimem bezpieczeństwa europejskiego. Sekretarz generalny Sojuszu, Mark Rutte, poinformował, że ponad połowa krajów członkowskich NATO zadeklarowała już udział w PURL.

Reklama

Oczekiwania wobec sojuszników

Hegseth wyróżnił niektóre kraje za ich wysiłki w zakresie wydatków na obronność, ale podkreślił potrzebę globalnych działań. Szef Pentagonu pochwalił Polskę i Niemcy za ich wysiłki w wypełnianiu zobowiązania do 5% PKB rocznie, które jest inwestowane w wystawienie sił zdolnych do walki. Wymienił także kraje bałtyckie i nordyckie. Hegseth ponownie zaapelował, aby wszystkie kraje przełożyły zobowiązania na konkretne zdolności, a deklaracje – "na siłę".

Polska decyzja. Czy dołączymy do PURL?

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że Polska nie zgłosiła jeszcze udziału w programie PURL, a decyzja w tej sprawie jest nadal przed nami. Polska nie zadeklarowała od razu swojego udziału w programie. Kosiniak-Kamysz zasugerował, że Polska analizuje sytuację i podejmie decyzję w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę jej strategiczną rolę jako hubu logistycznego dla Ukrainy i inne aktywności wsparcia.