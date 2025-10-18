Wybuch w fabryce chemicznej w Rosji

Do wybuchu doszło w piątek późnym wieczorem. Przyczyną, według dyrekcji przedsiębiorstwa, miał być wypadek w jednej z hal produkcyjnych. Budynek został poważnie uszkodzony.

Fabryka Awangard - czym się zajmuje?

Fabryka Awangard zajmuje się produkcją materiałów wybuchowych używanych do prac przy odwiertach naftowych i gazowych oraz utylizacją materiałów wybuchowych.