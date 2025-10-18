Lokalne media informują o wybuchu w fabryce Awangard mieście Sterlitamak w Baszkortostanie w południowo-zachodniej części Rosji, gdzie zginęły trzy osoby.
Wybuch w fabryce chemicznej w Rosji
Do wybuchu doszło w piątek późnym wieczorem. Przyczyną, według dyrekcji przedsiębiorstwa, miał być wypadek w jednej z hal produkcyjnych. Budynek został poważnie uszkodzony.
Fabryka Awangard - czym się zajmuje?
Fabryka Awangard zajmuje się produkcją materiałów wybuchowych używanych do prac przy odwiertach naftowych i gazowych oraz utylizacją materiałów wybuchowych.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama