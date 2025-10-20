Awaria usług AWS sparaliżowała pół internetu

W poniedziałek 20 października w godzinach porannych (około 8:40) doszło do poważnej awarii infrastruktury Amazon Web Services, które odpowiadają za hosting internetowy i obsługę wielu platform i stron internetowych. W wyniku tego przestał one działać lub napotykają inne, poważne błędy.

Użytkownicy zaczęli zgłaszać problemy z działaniem aplikacji takich jak Snapchat, Ring, Slack, Roblox, Duolingo, Tidal Fortnite, Epic Games Store. Co niepokojące, awaria dotknęła także strony niektórych banków czy instytucji państwowych. Sytuacja nie ominęła także polskich internautów. Doniesienia potwierdzają problemy z działaniem strony Poczty Polskiej czy mBanku.

Przedstawiciele drugiej z wymienionych firm przekazali, że są świadomi problemów i pracują nad tym, aby przywrócić pełną widoczność transakcji w historii operacji. Z awarią mierzyły się także serwery Perplexity, a więc dość popularnego chatbota AI.

Amazon dynamicznie reaguje na globalną awarię internetu. Problem prawie całkowicie rozwiązany

Amazon niemal natychmiastowo zareagował na pojawiające się doniesienia. Amerykański gigant poinformował najpierw, że bada sprawę zwiększonej liczby błędów i opóźnień w regionie US-EAST-1. Kolejne aktualizacje, tym razem z około 11:16 potwierdził, że potencjalna przyczyna błędów została zlokalizowana.

Wówczas firma potwierdziła, że pracuje na wielu ścieżkach, aby przyśpieszyć naprawę awarii. Firma potwierdziła też, że widzi oznaki ożywienia usługi i większość zadań powinna się kończyć powodzeniem. Amazon zapowiedział, że będzie udzielać dodatkowych informacji w ramach aktualizacji swojego wpisu.

Serwis TechRadar, bazując na danych z portalu Downdetector, twierdzi, że awaria usług Amazona powoli ustaje i jej koniec może być w zasięgu wzroku. Na stronie AWS pojawił się komunikat, że firma pracuje nad ponownym uruchomieniem usług, których dotknął problem, a usługi, które działają na punkcie US-EAST-1 zostały przywrócone. Amazon nadal pracuje nad pełnym rozwiązaniem problemu i będzie informować o zmianach w kolejnych aktualizacjach.