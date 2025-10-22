Administracja USA zniosła kluczowe ograniczenie dotyczące wykorzystania przez Ukrainę niektórych pocisków dalekiego zasięgu przekazanych jej przez zachodnich partnerów – poinformował w środę dziennik "Wall Street Journal", powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz.
Kluczowy krok dla Ukraińców
Gazeta podkreśliła, że ten krok pozwoli Ukraińcom zintensyfikować ataki na cele znajdujące się w głębi terytorium Rosji i zwiększyć naciski na Kreml.
