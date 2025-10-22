Mark Rutte poinformował, że pierwsza broń od USA, zakupiona przez kraje europejskie, warta miliardy dolarów, już została przekazania Ukraińcom.

Rutte: Tylko Trump może zakończyć wojnę w Ukrainie

Zapowiedział, że będzie w środę rozmawiał z Trumpem o tym, jak NATO może pomóc w realizacji jego wizji osiągnięcia pokoju w Ukrainie.

Szef NATO przekazał, że jego wizytę w USA zaplanowano po osiągnięciu porozumienia w sprawie Strefy Gazy. Wymieniałem wiadomości z prezydentem i stwierdziliśmy, że spotkamy się w Waszyngtonie, by omówić, jak możemy teraz wdrożyć jego wizję w sprawie Ukrainy – powiedział.

Mam pełne zaufanie do prezydenta Trumpa. Jest jedynym, który może to zrobić – oświadczył.

Rutte: Rosja i Ukraina powinna zatrzymać walki tam, gdzie są

Rutte poparł stanowisko Trumpa, który opowiedział się za tym, by Rosja i Ukrainy zatrzymały walki tam, gdzie są. Całkowicie się z nim zgadzam: zatrzymajcie się tam, gdzie jesteście. To jest główny przekaz – powiedział szef NATO dziennikarzom.