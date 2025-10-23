"Artykuł w Wall Street Journal o tym, że USA zezwoliły Ukrainie na użycie rakiet dalekiego zasięgu wewnątrz Rosji, to FAKE NEWS! USA nie mają nic wspólnego z tymi rakietami, niezależnie od ich pochodzenia, ani z tym, co Ukraina z nimi robi!" – napisał Donald Trump w serwisie Truth Social, tuż przed spotkaniem z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem.

Sensacyjne doniesienia "Wall Street Journal"

Dziennik podał w środę, że decyzja USA o umożliwieniu użycia brytyjskich rakiet Storm Shadow wobec celów na terytorium Rosji nastąpiła po niedawnym przekazaniu przez szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha uprawnień dotyczących takich ataków dowódcy sił USA i NATO w Europie generałowi Alexusowi Grynkewichowi. Miało to się stać jeszcze przed ubiegłotygodniowym spotkaniem prezydentów USA i Ukrainy w Białym Domu. Zmiana ta zbiegła się też z naciskami ze strony prezydenta Trumpa na Kreml, by rozpoczął rozmowy w sprawie zakończenia wojny. Prezydent informował, że rozważa możliwość wysłania do Kijowa rakiet Tomahawk, jednak później wycofał się z tej propozycji.

Reklama

Gazeta napisała, że mimo że Storm Shadows są brytyjskimi pociskami, to USA mogły ograniczać ich użycie ze względu na wykorzystywanie w uderzeniach amerykańskich danych do naprowadzania ich na cele.

Reklama

Atak Ukrainy na Rosję z użyciem Storm Shadow

Jak poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, ukraińskie wojska zaatakowały we wtorek zakład chemiczny w obwodzie briańskim w Rosji, używając m.in. brytyjskich rakiet Storm Shadow. Zaatakowana fabryka produkuje proch, materiały wybuchowe i komponenty paliwa rakietowego, w szczególności do amunicji i rakiet, które Rosja wykorzystuje do ostrzeliwania terytorium Ukrainy.

Przedstawiciele władz USA przekazali, że spodziewają się, iż Ukraina przeprowadzi więcej ataków transgranicznych z użyciem pocisków Storm Shadow wystrzeliwanych z ukraińskich samolotów. Stany Zjednoczone mogą ograniczać użycie pocisków Storm Shadow przez Ukrainę, ponieważ rakiety te wykorzystują amerykańskie dane od namierzania celów.

Sytuacja na froncie po rozszerzeniu ataków

Użycie przez Ukrainę pocisków Storm Shadow nie zmienia sytuacji na polu bitwy – ocenił dziennik. Rakiety te mają znacznie krótszy zasięg niż amerykańskie Tomahawki i były już wcześniej wykorzystywane do atakowania celów w Rosji. Pociski te umożliwiają jednak Ukraińcom rozszerzenie ataków na terytorium rosyjskim.

Gazeta przypomniała, że były prezydent Joe Biden pod koniec swoich rządów wydał zgodę na wykorzystanie przez Ukrainę pocisków Storm Shadow i amerykańskich rakiet ATACMS wobec celów w Rosji. Jednak po objęciu urzędu przez Trumpa Pentagon wdrożył procedurę, mającą na celu zatwierdzanie ataków transgranicznych z wykorzystaniem rakiet amerykańskich lub rakiet pochodzących z innych krajów, w tym Storm Shadow, które wykorzystują amerykańskie dane namierzania.

W ramach tego mechanizmu minister obrony miał decydujący głos w sprawie tego, czy Ukraina może użyć zachodniej broni dalekiego zasięgu do ataku na cel w Rosji. Do niedawna żadne takie ataki nie były zatwierdzane. Zmieniło się to, gdy uprawnienia do zatwierdzania ataków zostały zwrócone Dowództwu Europejskiemu – poinformowało dwóch amerykańskich urzędników.