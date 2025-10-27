Magazyn Time Out podjął się ambitnego zadania wyłonienia globalnego lidera szczęścia miejskiego. W badaniu wzięło udział ponad 18 tysięcy ankietowanych z różnych kontynentów, którzy oceniali swoje miejsca zamieszkania na podstawie kluczowych kryteriów. Ocena opierała się na ich osobistych odczuciach, wyrażanych w odpowiedziach na stwierdzenia takie jak: "Moje miasto sprawia, że jestem szczęśliwy" czy "Osoby mieszkające w moim mieście wydają się być szczęśliwe".

Sewilla najszczęśliwszym miastem Europy

Ku zaskoczeniu, w europejskiej klasyfikacji to Sewilla zdeklasowała konkurencję. Między 74 a 91 procent ankietowanych mieszkańców stolicy Andaluzji z entuzjazmem potwierdziło wysoką jakość życia i poczucie zadowolenia, co plasuje to miasto na szczycie europejskiego podium. Choć w rankingu ogólnoświatowym (obejmującym wszystkie kontynenty) Sewilla uplasowała się na dziewiątej pozycji, jej tytuł najszczęśliwszego miejsca w Europie jest niepodważalny.

Perła Andaluzji: architektura, kultura i słońce

Co sprawia, że Sewilla jest tak wyjątkowa i rodzi w jej mieszkańcach tak głębokie poczucie szczęścia? Odpowiedź kryje się w unikalnym połączeniu historii, klimatu i kultury.

Sewilla oferuje turystom i mieszkańcom niezwykle łagodny, niemal idealny klimat, który znacząco wpływa na pozytywny nastrój. Słynąca z największej ilości słonecznych dni w Europie, Sewilla jest doskonałym kierunkiem na wycieczki przez cały rok.

Wiosna : To czas, gdy miasto pachnie najpiękniej. Kwitnące drzewa pomarańczowe rozsiewają intensywny, słodki aromat, a temperatury utrzymują się na poziomie przyjemnych 20 C.

: To czas, gdy miasto pachnie najpiękniej. Kwitnące drzewa pomarańczowe rozsiewają intensywny, słodki aromat, a temperatury utrzymują się na poziomie przyjemnych 20 C. Lato : Choć bywa upalne, gwar życia przenosi się na wieczorne godziny, a liczne tarasy i place tętnią życiem.

: Choć bywa upalne, gwar życia przenosi się na wieczorne godziny, a liczne tarasy i place tętnią życiem. Zima: Jest wyjątkowo łagodna. Temperatury w ciągu dnia rzadko spadają poniżej 15 C, co umożliwia komfortowe zwiedzanie bez tłumów, z wyjątkiem okresu świątecznego i sylwestra.

Ta stabilna, słoneczna aura bez wątpienia przyczynia się do wysokiej satysfakcji mieszkańców.

Historia wpisana w architekturę

Sewilla to miasto, w którym na każdym kroku widać świadectwa burzliwej historii i przenikania się kultur. To, co szczególnie zachwyca, to niezwykłe arabskie wpływy, będące pozostałością po panowaniu Maurów.

Real Alcázar : Jeden z najpiękniejszych pałaców królewskich w Europie, jest doskonałym przykładem architektury Mudéjar. Jego ogrody, dziedzińce i bogato zdobione sale stanowią perłę architektoniczną.

: Jeden z najpiękniejszych pałaców królewskich w Europie, jest doskonałym przykładem architektury Mudéjar. Jego ogrody, dziedzińce i bogato zdobione sale stanowią perłę architektoniczną. Katedra Najświętszej Marii Panny : To największa gotycka katedra na świecie i jeden z największych kościołów w ogóle. W jej wnętrzu znajduje się grobowiec Krzysztofa Kolumba, a jej dzwonnica, La Giralda, była niegdyś minaretem meczetu.

: To największa gotycka katedra na świecie i jeden z największych kościołów w ogóle. W jej wnętrzu znajduje się grobowiec Krzysztofa Kolumba, a jej dzwonnica, La Giralda, była niegdyś minaretem meczetu. Plaza de España: Zbudowany na Wystawę Iberoamerykańską w 1929 roku, plac ten jest symbolem miasta. Charakterystyczne renesansowo-barokowe łuki, zdobione ceramicznymi wizerunkami prowincji Hiszpanii (tzw. azulejos), stanowią idealne tło dla spacerów i odpoczynku.

Sewilla - Kolebka flamenco i życia ulicy

Sewilla to również kultura i sztuka żywa. Uznawana za kolebkę flamenco, miasto w cieplejszych miesiącach roku często wypełnia się spontanicznymi lub zorganizowanymi pokazami tego widowiskowego tańca i muzyki. Ponadto, miłośnicy tradycji i rzemiosła powinni odwiedzić:

Dzielnicę Triana : Słynącą z produkcji ceramiki, gdzie można podziwiać warsztaty i sklepy pełne ręcznie malowanych azulejos.

: Słynącą z produkcji ceramiki, gdzie można podziwiać warsztaty i sklepy pełne ręcznie malowanych azulejos. Plaza de toros: To tu znajduje się Muzeum Corridy, które opowiada o historii hiszpańskich walk byków.

Kto jest liderem świata?

Choć Sewilla jest liderem europejskim, w rankingu globalnym ustąpiła miejsca miastom z innych kontynentów. Globalne Top 3 Najszczęśliwszych Miast to:

Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Medellín (Kolumbia)

Kapsztad (RPA)

Sewilla, plasując się na dziewiątej pozycji, była jedynym miastem europejskim w czołowej dziesiątce. Na liście globalnych szczęśliwców znalazły się również takie metropolie jak Meksyk, Bombaj, Pekin, Szanghaj, Chicago i Melbourne.

Wśród innych miast europejskich, które znalazły się na liście najszczęśliwszych (choć niżej niż hiszpańska perła), wymieniono: portugalskie Porto i Lizbonę, hiszpańskie Walencję, Bilbao i Madryt oraz brytyjskie Glasgow, Londyn i Edynburg.