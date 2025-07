Niepokojący spadek w globalnym rankingu

Co roku grupa ekspertów z Economist Intelligence Unit skrupulatnie analizuje warunki życia w 173 miastach na całym świecie, tworząc prestiżowy Global Liveability Index. W tegorocznym zestawieniu stolica Wielkiej Brytanii odnotowała drastyczny spadek, osuwając się aż o dziewięć pozycji. To poważny cios dla wizerunku miasta, które przez lata uchodziło za synonim nowoczesności i wysokiej jakości życia. Choć nadal plasuje się w górnej części rankingu, ten spadek jest wyraźnym sygnałem ostrzegawczym.

Co wpływa na "dogodność do życia"?

Aby zrozumieć, dlaczego doszło do takiej zmiany, warto przyjrzeć się kryteriom, na podstawie których ocenia się miasta. Eksperci biorą pod uwagę pięć kluczowych kategorii. Pierwsza to stabilność, obejmująca ryzyko konfliktów, niepokojów społecznych i przestępczość. Druga to opieka zdrowotna, oceniana pod kątem dostępności leków i jakości publicznych usług medycznych. Następnie mamy kulturę i środowisko, gdzie analizuje się temperatury, poziom cenzury, ofertę kulturalną oraz dostępność jedzenia i napojów. Czwarta kategoria to edukacja, uwzględniająca dostępność i jakość prywatnego szkolnictwa. Na koniec infrastruktura, czyli jakość sieci drogowych, transportu publicznego oraz dostaw wody i energii. Każdy z tych czynników jest oceniany w skali od "akceptowalnego" do "nieznośnego".

Dlaczego Londyn stracił na atrakcyjności?

Główną przyczyną pogorszenia się pozycji miasta jest spadek w kategorii stabilności. Raport wskazuje na szeroko zakrojone zamieszki, które miały miejsce w 2024 roku, wywołane tragicznym atakiem na centrum. To wydarzenie wstrząsnęło krajem i miało bezpośredni wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa. Co więcej, inne globalne metropolie, takie jak Hongkong, Miami czy Mediolan, awansowały w rankingu, co również przyczyniło się do relatywnego spadku. Mimo to, miasto nadal utrzymuje wysoki ogólny wynik - 89,2 na 100 punktów, co stawia je w najwyższej kategorii dogodności do życia. Raport podkreśla, że wynik powyżej 80 punktów oznacza, że "niewiele, jeśli w ogóle, wyzwań dla standardów życia".

A jednak wciąż w czołówce?

Mimo tych niepokojących danych, warto zauważyć, że to miasto nadal cieszy się uznaniem w innych globalnych rankingach. Na przykład, w Oxford Economics’ Global City Index zostało uznane za drugie najlepsze miasto na świecie. Co więcej, w rankingu Resonance World’s Best Cities zajęło pierwszą pozycję. To pokazuje, że jego atrakcyjność jest wciąż wysoka.

Top 10 najlepszych miast do życia 2025

1. Kopenhaga

2. Wiedeń

3. Zurych

4. Melbourne

5. Genewa

6. Sydney

7. Osaka

8. Auckland

9. Adelaide

10. Vancouver