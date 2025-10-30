Trump poinformował o efektach spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem podczas lotu powrotnego do USA na pokładzie Air Force One.

Prezydent ogłosił, że zawarł z Chinami jednoroczne porozumienie obejmujące m.in. powstrzymanie się od kontroli eksportu metali ziem rzadkich przez ChRL, a także obniżenie ceł na towary z Chin o 10 p.p. w zamian za obietnicę powstrzymania eksportu prekursorów do wytwarzania fentanylu. W rezultacie cła na większość importu z Chin spadną z 57 do 47 proc.

USA i Chiny zawierają porozumienie. W zamian: obietnica ws. fentanylu

Trump stwierdził, że nie rozmawiał z Xi o kwestii Tajwanu. Zapowiedział też, że w kwietniu odwiedzi Chiny.

- W skali od 1 do 10, to spotkanie oceniam na 12 - podsumował.